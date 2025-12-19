Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια - Δεν του επιτέθηκα, ήμουν νηφάλιος» - Real.gr

O δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για όσα κατήγγειλε σχετικά με την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Όπως τόνισε ο δημοσιογράφος στο MEGA, ο ίδιος δεν προκάλεσε ποτέ και η επίθεση ήταν αναίτια. «Σε ότι αφορά την παραδοχή του Νίκου Παππά ότι με χτύπησε, εγώ θα έλεγα την καλωσορίζω και είναι ένα πρώτο βήμα για την παραδοχή εκ μέρους του της πλήρους αλήθειας γιατί μέχρι στιγμής δεν λέει την πλήρη αλήθεια. Λέει επίσης και χοντροκομμένα ψέματα. Όσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι δεν πίνω. Δεν πίνω ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ οι άλλοι συνάδελφοι έπίναν αλκοόλ, εγώ πήρα μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ήμουν διαυγέστατος, δεν είχα κανένα πρόβλημα και ότι έγινε στη συνέχεια δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε καμία επήρεια στο ποτό», τονίζει ο δημοσιογράφος και συνεχίζει:

«Μια τρικλοποδιά που μου έβαλε, την ώρα που εγώ αποχωρούσα από το μαγαζί, δέχτηκα ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα, δύο δυνατά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Επίσης λέει δεν άφησε γρατζουνιά. Στο σημείο που με χτύπησε δεν μπορούσε να αφήσει γρατζουνιά. Δεν γινόταν αυτό πρακτικά. Έτσι κι αλλιώς. Εκτός αν γινόταν με τέτοια δύναμη που να μου άνοιγε το κεφάλι στα δύο. Αλλά ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που έπεσα κάτω κι αυτό μπορεί επίσης να το βεβαιώσει συνάδελφος που ήταν εκείνη την ώρα μαζί μου.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στην εμφανή έτσι κι αλλιώς διαφορετική σωματική διάπλαση, επομένως και δύναμη διαφορετική, με τον ίδιον να μην υπερτερεί στην εξίσωση αυτή.

«Ο Νίκος είναι 1,97 και 105 κιλά όπως είπε, εγώ είμαι 1,71 και 85 κιλά. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αν μπαίναμε σε ένα ρινγκ θα με έριχνε νοκ άουτ σε δύο δευτερόλεπτα, όπως και έγινε. Και είπε επί λέξει, “σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι”. Πέρα από προσβλητικό, αποδεικνύει και τη σφοδρότητα του περιστατικού. Με ενόχλησε πάρα πολύ ότι το χτύπημα ήταν πισώπλατα. Την ώρα που εγώ αποχωρούσα. Δεν είχε το θάρρος να με χτυπήσει πρόσωπο με πρόσωπο» πρόσθεσε.

«Το inside joke όταν βγαίνουμε μαζί με φίλους είναι ότι δεν πίνω καθόλου. Και δεν πίνω καθόλου για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν την υγεία μου. Γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο μαγαζί ενώ τα άλλα παιδιά έπιναν συγκρατημένα αλκοόλ, εγώ προτίμησα να πιω ένα μπουκάλι μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και συνήθως δεν πίνω καθόλου» συνέχισε.

Στην ερώτηση εάν υπάρχει κάποιο προηγούμενο, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Υπάρχει μία δημοσιογραφική, ας το πούμε έτσι διένεξη, στην οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ προς το παρόν, θα ειπωθούν αυτά όταν έρθει η ώρα, στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αυτό σε καμία περίπτωση φυσικά δεν δικαιολογεί τη σφοδρότητα, την απολυτότητα της αντίδρασής του, η οποία, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ξεπέρασε τα όρια».

Το περιστατικό, σύμφωνα με τον Νίκο Γιαννόπουλο, είδαν τουλάχιστον άλλοι έξι συνάδελφοι του με τους οποίους ήταν μαζί στο Στρασβούργο “και φυσικά οι συνεργάτες του κυρίου Παππά. Εκτός από τους θαμώνες του μαγαζιού που ήταν δεκάδες”. Ο δημοσιογράφος σημείωσε πως άλλοι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στο περιστατικό έχουν ήδη προβεί σε αναρτήσεις, αλλά θα το καταθέσουν και στο δικαστήριο, όταν έρθει η στιγμή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, υποστήριξε πως ο κ. Παππάς «σε αυτό λέει ψέματα». «Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε, ήταν δύο τα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και αριστερά από τον κ. Παππά. Επαναλαμβάνω. Πισώπλατα. Πίσω από την πλάτη μου. Την ώρα που εγώ αποχωρούσα.», δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος.

«Υπήρχαν εντός εισαγωγικών διαβουλεύσεις έξω από το μαγαζί την ώρα που ο κ. Παππάς με μείωνε πάρα πολύ με εκφράσεις όπως “σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι”, αυτό το άκουσαν ξεκάθαρα όλοι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει σε καμία των περιπτώσεων, στη συνέχεια έδειξε μία διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού, όταν εγώ αποχώρησα μου στειλε κάποια μηνύματα στο whatsapp τα οποία έσβησε ο ίδιος περιέργως μετά από λίγα λεπτά και μου κανε και 6 κλήσεις στο κινητό απ’ την οποία απάντησα μόνο την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Αν ήξερα το νούμερο δεν θα απαντούσα ούτε σε αυτήν.

«Είχαν (τα μηνύματα) περιεχόμενο συγκατάβασης. Ήθελε να απολογηθεί. Έτσι μου γραφε. Δεν ήθελα να τον ακούσω προφανώς».

Ο κ. Γιαννόπουλος εξήγησε ότι θα κινηθεί δικαστικά από Δευτέρα ανάλογα με τις συμβουλές του δικηγόρου του για ασφαλιστικά μέτρα, μήνυση ή και τα δύο μαζί.