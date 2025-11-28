Νίκος Καραχάλιος στο Kontra 24: Το «Κύμα» κατεβαίνει στις εκλογές ως αίτημα της κοινωνίας - Real.gr

Καλεσμένος στο studio του Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο Νίκος Καραχάλιος.

Στο ερώτημα αν το «Κύμα» θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, ο κ. Καραχάλιος απάντησε: Το «Κύμα» κατεβαίνει όχι ως “φονέας των γιγάντων” και των άλλων κομμάτων, το “ΚΥΜΑ” κατεβαίνει με αίτημα της κοινωνίας. Αν δεν έβλεπα όλη αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο δεν θα συνέχιζα γιατί στην αρχή είχαμε ένα μίνι στραβοπάτημα αλλά μου λένε τώρα ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

