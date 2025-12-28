Νίκος Πλακιάς: Κατέθεσε μήνυση για υπερτιμολογήσεις σε έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Real.gr

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Πλακιάς, κάνει γνωστό ότι την παραμονή των Χριστουγέννων, κατέθεσε με το δικηγόρο του, «μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Στις 24/12/25 μαζί με τον δικηγόρο μου Λεωνιδα Κουμπουρα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων!

Αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας!

Ειδικη αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπων ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασσόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου!

Τελος εφόσον προκύψουν τα στοιχεία αυτά από την έρευνα που θα ακολουθήσει ζήτησα να ανασυρθεί από το αρχείο και η μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματική απιστία σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη κου Αγοραστου!

Εφόσον λέτε ότι είσασταν απλός παρατηρητής κύριε Αγοραστε τουλάχιστον να μας εξηγήσετε πως έτυχε και δεν ήσασταν παρατηρητής στα χιλιάδες ευρώ που δώσατε μετά για την διαμόρφωση και την μεταφορά των στοιχείων από το μέρος της σύγκρουσης.