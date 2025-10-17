Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω να γράψω τα ονόματα των 57 αν τα σβήσει ο χρόνος» - Real.gr

Για την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μίλησε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, μιλώντας στον OPEN.

«Τα ονόματα ό,τι και να γίνει δεν θα σβηστούν. Θα μείνουν στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Ακόμη και να σβηστεί η μπογιά κάτω» είπε αρχικά.

«Αν σβηστούν τα ονόματα εγώ θα πάω να σταθώ όρθιος, δίπλα, και θα ατενίζω τη Βουλή. Η συμβολική μου κίνηση θα είναι ότι αν σβήσουν τα ονόματα, και μη αφήνοντας με να τα ξαναγράψω, θα σταθώ εγώ εκεί όρθιος στη θέση των ονομάτων των παιδιών» ανέφερε ο κ. Πλακιάς. «Άρα, θα πάω και θα τα γράψω κι ας έρθει όποιος θέλει να με σταματήσει. Αν δεν με αφήσουν, καλώς», πρόσθεσε.

Ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Φεύγα, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε τις αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση…». . «Τα παιδιά μας δεν πέσανε υπέρ της πατρίδας. Τα σκότωσε η πατρίδα. Είναι χειρότερο. Αν έπεφταν υπέρ πατρίδος, θα ήμουν υπερήφανος που θα ήταν εκεί. Όμως, δυστυχώς, δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, έπεσαν γιατί τα σκότωσε η πατρίδα», απάντησε ο κ. Πλακιάς.

Επιπλέον, ο κ. Πλακιάς κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου Παύλου Μαρινάκη στον realfm 97.8, πως λέγοντας πως «Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα μείνουν μέχρι να δώσει τη λύση ο χρόνος». «Είναι η τρίτη φορά που σβήνονται τα ονόματα. Δυστυχώς ο καιρός δεν δουλεύει υπέρ τους.»