Νίκος Τζανάκης: «Ακυρώθηκαν 20 ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ εξαιτίας της κατάληψης του αεροδρομίου» - Real.gr

Προβλήματα σε δεκάδες ασθενείς φαίνεται να προκάλεσε το μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ, Νίκο Τζανάκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο καθηγητής Πνευμονολογίας του ο κ. Τζανάκης, 20 προγραμματισμένα ραντεβού ασθενών στο PET-SCAN του ΠΑΓΝΗ ακυρώθηκαν, αφού το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση δεν κατάφερε να φτάσει στο Ηράκλειο.

«Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, οι αγρότες έφτασαν μέχρι την πίστα του αεροδρομίου, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό. Η παρουσία των περίπου 500 ατόμων είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις. Αργά το απόγευμα το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά και έκλεισε εκ νέου στις 23:00 μέχρι και το επόμενο πρωί, όταν και συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή. Τελικά, το αεροδρόμιο άνοιξε.

Η ανάρτηση του Νίκου Τζανάκη

«Σήμερα, επισκεπτόμενος το εργαστήριο PET-SCAN του ΠΑΓΝΗ για να παραλάβω εξετάσεις ασθενών μου, αντίκρισα μια ασυνήθιστη σιωπή σε ένα χώρο που συνήθως σφύζει από δραστηριότητα. Ενημερώθηκα ότι είκοσι προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου κατέστη αδύνατη η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου. Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό.

Αυτή η τόσο “μικρή” ίσως για κάποιους λεπτομέρεια των επίχειρων της χθεσινής ημέρας με ανάγκασε σε έναν σκληρό αναστοχασμό: πώς γίνεται να καταστρέφουμε τόσο απερίσκεπτα τη ζωή ο ένας του άλλου; Ποιος ανάθρεψε αυτά τα νέα παιδιά έτσι ώστε να μετατρέπουν την αγροτική/κτηνοτροφική κατσούνα -σύμβολο άγιου μόχθου και αξιοπρέπειας των παππούδων μας- σε όργανο βίας; Ποιος νομιμοποιεί στα μάτια τους την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμα και των αυτοκινήτων των απλών εργαζομένων στο αεροδρόμιο;

Ίσως ήρθε η ώρα όλοι να σκύψουμε με ειλικρίνεια πάνω στο μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει τους έντιμους και σκληρά εργαζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους· βαραίνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και όποιος, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, επιχειρήσει να στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, απλώς πλανάται πλάνην οικτράν.

Η πραγματική ευθύνη αν και τραγικά ατομική, πρακτικώς και κυριολεκτικώς εγκολεάζεται σε μια συλλογική τοιαύτη, οδηγώντας όλους μας σε καταστροφική αδράνεια και κοινωνική απάθεια. Έτσι την επόμενη φορά που εμείς θα νομίζουμε ότι θιγόμαστε, θα γίνουμε οι συγκυριακοί κατσουνοφόροι και πετροβολητές που θα εξαναγκάσουν πονεμένους συμπολίτες να αναβάλουν την κρίσιμη ιατρική τους εξέταση».



