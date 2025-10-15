Νοσοκομείο «Αττικόν»: Ένταση και χημικά κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργιάδη - Real.gr

Γιατροί της ΕΙΝΑΠ και εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Αττικόν» πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινητοποίηση στον προαύλιο χώρο, καταγγέλλοντας την ύπαρξη ράντζων στις εφημερίες, τις ελλείψεις και την εργασιακή εξουθένωση.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον προαύλιο χώρο έξω από το νέο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού.

Ζήτησαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όταν το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό και στην προσπάθειά τους να περάσουν και να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό δημιουργήθηκε ένταση με χημικά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η Βιβή Δάγκα, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα το πρωί στην κινητοποίηση υγειονομικών και λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών στο νοσοκομείο «Αττικόν» και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εδώ που το υπουργείο “Εμπορίου της Υγείας”, με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν – υποτίθεται – την καινούργια πτέρυγα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μια άλλη ακόμα πτέρυγα.

Την ίδια στιγμή που καθημερινά, στο Αττικόν Νοσοκομείο, μιλάμε για 130 με 140 ράντζα, την ίδια ώρα που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δουλεύουν μία ατελείωτη βάρδια και τους χρωστάνε ρεπό, αυτούς τους υγειονομικούς, όπως και τους άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς από την περιοχή των Δυτικών συνοικιών, είναι που ουσιαστικά αντιμετώπισαν με καταστολή. Γιατί; Για να μην μεταφέρουν τα δίκαια αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στον υπουργό, για να πάρουν θέση για την τραγική υποστελέχωση, την τραγική υποχρηματοδότηση της Υγείας.

Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, του σωματείου των υγειονομικών, ακριβώς για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».