Nouvelle Vague: Χορεύοντας με το νέο κύμα!

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. GAZARTE Roof Stage – Αθήνα. Nouvelle Vague: η μπάντα που παίζει διασκευές όπως... καμία άλλη! Μας προσκαλούν σε ένα music road trip χωρίς σχέδιο αλλά με πολύ κέφι και ρυθμό.

Το καυτό καλοκαίρι είναι εδώ και η χαλαρωτική φρεσκάδα των Nouvelle Vague έρχεται να μας δροσίσει, να φέρει το χαμόγελο στα πρόσωπά μας και να μας ταξιδέψει σε συναρπαστικές μουσικές διαδρομές. Μια γεύση από το καλοκαίρι των NV παίρνουμε από το βίντεο κλιπ του Shout

(Feat. Bijou & Marine Quéméré):

https://www.youtube.com/watch?v=Eh0RSt-CsfI

Ο Marc Collin (@marc_collin8), δημιουργός της μπάντας, γιορτάζει 20 χρόνια πορείας με μια επετειακή παγκόσμια περιοδεία που θα ολοκληρωθεί το 2025.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου στη λίστα των ζωντανών τους εμφανίσεων θα προστεθεί και η Αθήνα. Αυτό κι αν είναι ένα από τα "άχαστα" live του καλοκαιριού ιδίως αν έχεις καιρό να ταξιδέψεις με μια αισιόδοξη μουσική, να χορέψεις με ένταση, να φλερτάρεις αυθόρμητα και να χαρίσεις στον παρορμητικό εαυτό σου μια ευκαιρία να αποκαλυφθεί!

Τη δική τους πιο αυθόρμητη, παρορμητική πλευρά μας αποκαλύπτουν στο βιντεάκι παρακάτω, με στιγμιότυπα από το backstage του live στη Δρέσδη (Γερμανία):

https://www.instagram.com/p/C6qeQtJLvW2/

Παρέα του, εξαιρετικοί μουσικοί και οι υπέροχες ερμηνεύτριες Alonya (@shanice.a.sloan) και Marine Quéméré (@marinequemereπ), που με τις καταπληκτικές φωνές, την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και το γαλλικό μπρίο τους έχουν κατακτήσει την Ευρώπη.

Οι @nouvellesvagues αποθεώνονται από το κοινό τους στις Βρυξέλλες:

https://www.instagram.com/p/C7qkApWNk2c/

Αυτό είναι ένα μυστικό που το κατέχουν καλά οι Γάλλοι φίλοι μας και ευτυχώς για εμάς η παρέα του Μάρκ Κόλιν μοιάζει να περνάει υπέροχα σε αυτή την περιοδεία. Αρκεί μια ματιά στο Instagram Account της μπάντας που - όσο κι αν φαντάζει απίθανο - στην περίπτωση τους δεν ψεύδεται, διότι αυτή τη «χημεία» κι αυτή τη χαρά δεν μπορείς να την δημιουργήσεις με τα γνωστά fake τερτίπια...Οι NOUVELLE VAGUE παραμένουν αυθεντικά μοναδικοί!

Οι Nouvelle Vague στο Άμστερνταμ:

https://www.instagram.com/p/C68rEHXtVyw/?img_index=8

Έρχονται στην Αθήνα με το νέο άλμπουμ και με τις υπέροχες τραγουδίστριες, Alonya και Marine Quéméré να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους – και τα παλιότερα, που τόσο έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό αλλά και τα καινούργια.

Η Alonya γνώρισε τον Marc Collin την εποχή που εκείνος οραματιζόταν το νέο δίσκο των Nouvelle Vague. Η τυχαία γνωριμία τους σε ένα πάρτι και η επίσκεψή της στο στούντιο του, όπου του τραγούδησε μια «καταπληκτική» εκδοχή του Should I Stay Or Should I Go? των The Clash, καθόρισαν την ιδέα και τον τίτλο του νέου άλμπουμ.

Η απόλυτα αισθαντική και γεμάτη ερωτισμό ερμηνεία της, επίσης, στο You Spin Me Round, που ηχογραφήθηκε στις Βρυξέλλες τη βραδιά κυκλοφορίας του πιο πρόσφατου άλμπουμ τους, Should I Stay Or Should I Go?, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των Pias Sessions:

https://www.youtube.com/watch?v=4pvAvyGgtOw

Και εδώ, στο The Forest (The Cure), από live των NV στο Δουβλίνο δίνει μαθήματα κίνησης:

https://www.youtube.com/watch?v=WM-VY70yGb8

Η Marine Quéméré από την άλλη είναι η επιτομή της «γαλλικής» φωνής και φινέτσας για τον Marc Collin. Ο έκδηλος γήινος αισθησιασμός της παντρεύεται υπέροχα με την γήινη και γεμάτη ένταση κίνηση της Alonya.

Η Marine Quéméré ερμηνεύει το Love Will Tear Us Apart (Live) - Le Grand Studio RTL

https://www.youtube.com/watch?v=GlWZrkeuWFU

Η Marine Quéméré και η Alonya ερμηνεύουν μαζί το People are people (Live) - Le Grand Studio RTL

https://www.youtube.com/watch?v=aPRMbOcDOZ0

Οι δυο τους επί σκηνής τον περασμένο Φεβρουάριο ερμηνεύουν το εμβληματικό Guns Of Brixton των The Clash, στο Μάντσεστερ:

https://www.youtube.com/watch?v=p4RLTDcP73s&t=54s

Με την απόλυτα μοναδική τους αισθητική και τον ιδιαίτερο feel good τρόπο τους, οι Nouvelle Vague φέρνουν τη φρεσκάδα που τόσο έχουμε ανάγκη. Αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν και το νέο άλμπουμ της μπάντας, με ένα εντυπωσιακά όμορφο εικαστικό, αντικατοπτρίζοντας τη συνολική τους αισθητική στο σήμερα.

Μια ιδέα παίρνουμε από το Graphic video που δημιούργησαν για τη διασκευή του Only You των Yazoo, που είναι ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ:

https://www.youtube.com/watch?v=Mi0y-e1HSnw&t=2s

Και στο παρακάτω link από το Instagram των NV βλέπουμε το artwork του δίσκου στους δρόμους του Παρισιού:

https://www.instagram.com/p/C58oPsFIkox/?img_index=2

https://www.instagram.com/p/C6Ee96NNJfw/

Στις 14 Ιουνίου στο Gazarte η Αθήνα ανεβαίνει πάνω στο κύμα των Nouvelle Vague, έτοιμη να ονειρευτεί, να τραγουδήσει, να λικνιστεί και να χορέψει στους καταπληκτικούς τους ρυθμούς!

Το δροσερό κύμα των Nouvelle Vague παρασύρει την πόλη σε μία νύχτα μουσικής ευφορίας, γεμάτη όνειρα, μελωδίες, χορό, αθωότητα

αλλά και ερωτισμό.

Ακολουθήστε τους Nouvelle Vague

https://nouvellevaguemusic.com/

Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event της συναυλίας

Τιμές εισιτηρίων

Προπώληση: 25 ευρώ

Ταμείο: 28 ευρώ

Σημεία προπώλησης

