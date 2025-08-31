Ντοκουμέντο: Εικόνες από τον Τούρκο κρατούμενο στη θάλασσα - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο μετέδωσε ο ΑΝΤ1 με τον Τούρκο κρατούμενο στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο που βρίσκεται ο κρατούμενος.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες, κατάφερε να σηκωθεί και την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.

Υπό κράτηση βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί με διαταγή εισαγγελέα

Πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς και ένα υπαρχιφύλακα που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το χρονικό