Νύχτα τρόμου για ζευγάρι στη Λάρισα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους και τους λήστεψαν - Real.gr

Στιγμές τρόμου βίωσε ένα ζευγάρι στη Λάρισα όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους για να τους ληστέψουν.

Οι δράστες πιθανότατα γνώριζαν ότι ο ηλικιωμένος είχε στο σπίτι του χρηματοκιβώτιο και κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό. Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 72χρονος, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής Αγιάς, είδε τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλουν στο σπίτι του και να τον απειλούν με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι ληστές απειλούσαν τον 72χρονο και τη σύζυγό του με τη ζωή τους, για να τους υποδείξουν πού βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι ληστές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το χρηματοκιβώτιο, παρόλα αυτά έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό από το σπίτι, αφού πρώτα κλείδωσαν το ζευγάρι σε υπόγειο χώρο του σπιτιού.

Την υπόθεση ερευνούν το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς και το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.