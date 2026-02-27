Νυχτερινή βάρδια τρόμου για οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη - Ταυτοποιήθηκε 22χρονος - Real.gr

Σε εφιάλτη μετέτρεψαν τη νυχτερινή βάρδια 51χρονου οδηγού ταξί στη Θεσσαλονίκη δύο άνδρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου 2025, όταν, κατά την αποβίβασή τους σε περιοχή του Κορδελιού, ακινητοποίησαν τον οδηγό και, με χρήση βίας και την απειλή μαχαιριών, επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρήματα από το τσαντάκι του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Το θύμα άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή χωρίς να αποσπάσουν οτιδήποτε.

Ο ένας εκ των δραστών ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία. Πρόκειται για 22χρονο σε βάρος, του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.