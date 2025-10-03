«Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης - Real.gr

Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2024 σε τροχαίο στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας στο Αγρίνιο.

Η Ιωάννα Καραχρήστου δηλώνει πως ένα χρόνο μετά το δυστύχημα «δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα» και υπόσχεται στα παιδιά της να βρει «δικαιοσύνη, πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η κ. Καραχρήστου, αναφέρει ότι στις 2 Νοεμβρίου 2024 τα δύο παιδιά της, ο 20χρονος Άκης και η 17χρονη Χαριτίνη, της είπανε πως θα πάνε βόλτα αλλά δεν γύρισαν ποτέ και «μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανιψιά».

Η μητέρα αναφέρει πως ποτέ δεν περίμενε πως θα ήταν η τελευταία βόλτα των παιδιών της και επισημαίνει πως «ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία».

«Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα. Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίνατε άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου. Παιδιά μου μας λείπετε πάρα πολύ», καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Καραχρήστου.

