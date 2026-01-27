Ο Ασπρόπυργος επενδύει στην Παιδεία - Real.gr

Ένας Δήμος που χτίζει σχολεία, που διαμορφώνει το αύριο, το μέλλον!

Στα δύο κιόλας πρώτα χρόνια της νέας δημοτικής θητείας του Δημάρχου κου Γιάννη Ηλία, στον Ασπρόπυργο συμβαίνει κάτι που δεν περνά απαρατήρητο: Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν νέα σχολεία. Αυτό από μόνο του ήταν η αφορμή να επισκεφθούμε τον Ασπρόπυργο και να κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί, σε μια περίοδο που πολλοί Δήμοι δυσκολεύονται ακόμη και με τη συντήρηση των υπαρχόντων σχολικών μονάδων, στον Ασπρόπυργο ανοίγουν καινούργιες.

Το πιο ηχηρό παράδειγμα για το άμεσο μέλλον είναι το 2ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου. Η χρηματοδότησή του ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από ώριμη και τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου. Ένα έργο που, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ανάσα για εκατοντάδες οικογένειες. «Μια πόλη που δεν επενδύει στα σχολεία της, δεν επενδύει στο μέλλον της», μας είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Γιάννης Ηλίας.

Ήδη όμως η εκπαιδευτική εικόνα της περιοχής αλλάζει στην πράξη, καθώς έχουν ήδη ιδρυθεί και λειτουργούν:

• Το 5o Γυμνάσιο, που αποσυμφορεί τις υπάρχουσες δομές

• Το 7o Νηπιαγωγείο, που καλύπτει γειτονιές που έμεναν εκτός

• Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που πρόσφατα εγκαινιάστηκε και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε ενήλικες να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση.

Επιπλέον, υπάρχει ήδη απόφαση για την κατασκευή του 9ου Δημοτικού Σχολείου με ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, όλα τα σχολεία του Ασπροπύργου περνούν από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης: Βάψιμο αιθουσών, διαμόρφωση αυλών, αλλά και ένταξη σε ενεργειακά προγράμματα. Εκεί που σε άλλους Δήμους μια βρύση μπορεί να στάζει για μήνες, στον Ασπρόπυργο τα συνεργεία του Δήμου φτάνουν αυθημερόν! Μια χαλασμένη πόρτα, ένα καμένο φως, ένας σπασμένος σωλήνας – όλα διορθώνονται με ρυθμούς που ξαφνιάζουν ευχάριστα ακόμη και τους πιο καχύποπτους. Γιατί, όπως λένε στο Δημαρχείο, «Δεν μπορείς να μιλάς για Παιδεία όταν τα σχολεία σου δεν σέβονται τους ανθρώπους που τα ζουν». Ο Ασπρόπυργος αλλάζει. Και αλλάζει από τα θεμέλια, τα σχολικά θεμέλια.

Το συμπέρασμα από το ρεπορτάζ είναι σαφές: Όταν μια δημοτική αρχή επενδύει στην Παιδεία, δεν αλλάζει μόνο τις αίθουσες διδασκαλίας· αλλάζει τον ίδιο τον χάρτη της πόλης και τη σχέση της με το μέλλον!