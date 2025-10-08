Ο αστυνομικός σκύλος Κ9 «Τόμπι» έκανε το... θαύμα του - Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών από το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφήνας - Real.gr

Quantcast
Ο αστυνομικός σκύλος Κ9 «Τόμπι» έκανε το… θαύμα του – Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών από το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφήνας

22:15, 08/10/2025
Στη σύλληψη μίας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Αθήνα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, τον αστυνομικό σκύλο Κ9 «Τόμπι» και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αθηνών.

Κατά τον έλεγχο που έγινε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε εκατοντάδες μικρές συσκευασίες, δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και πλήθος από κενά σακουλάκια επιμερισμού. Το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 9.837 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελούσαν μέλη κυκλώματος με σαφείς ρόλους στην αποθήκευση, τον επιμερισμό και τη διακίνηση κάνναβης, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο που συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

