Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8 - Real.gr

Το δημογραφικό έχει «χτυπήσει» για τα καλά τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης καθώς για πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια στην 5η τάξη – στην αντίστοιχη πρώτη γυμνασίου – της Μεγάλης του Γένους σχολής, δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής.

Πριν από τριανταπέντε χρόνια, όπως αποκάλυψε στον Real fm και στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη, ο διευθυντής της σχολής Δημήτρης Ζώτος το ίδιο πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Τώρα όμως οι καταστάσεις είναι ακόμη πιο δύσκολες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

“Εμείς έχουμε μείνει πολύ λίγοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ένα αποτέλεσμα αυτού του μικρού μας αριθμού είναι να μην έχουμε φέτος μαθητή στην πρώτη γυμνασίου. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο. Ιδρύθηκε το 1454». Πέρυσι γιορτάσαμε τα 570 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής. Αλλά φέτος δυστυχώς δεν έχουμε παιδιά, στην πρώτη Γυμνασίου. Λειτουργούμε μόνο με τριάντα παιδιά. Είναι κάτι στενάχωρο, διότι είναι μία πορεία την οποία την βλέπουμε, την εκφράζουμε προς τα έξω και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχολείο αυτό να σβήσει κάποια στιγμή, διότι είναι ένα από τα σύμβολα της εκπαίδευσης, της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού. Δηλαδή, είναι από τα πιο σημαντικά ιδρύματα που έχει ο Ελληνισμός”, επισήμανε».

