Quantcast
Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8 - Real.gr
real player

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

10:52, 17/09/2025
Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

Το δημογραφικό έχει «χτυπήσει» για τα καλά τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης καθώς για πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια στην 5η τάξη – στην αντίστοιχη πρώτη γυμνασίου – της Μεγάλης του Γένους σχολής,   δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής.

Πριν από τριανταπέντε χρόνια, όπως αποκάλυψε στον Real fm και στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη, ο διευθυντής της σχολής Δημήτρης Ζώτος το ίδιο πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Τώρα όμως οι καταστάσεις είναι ακόμη πιο δύσκολες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

“Εμείς έχουμε μείνει πολύ λίγοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ένα αποτέλεσμα αυτού του μικρού μας αριθμού είναι να μην έχουμε φέτος μαθητή στην πρώτη γυμνασίου. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο. Ιδρύθηκε το 1454». Πέρυσι γιορτάσαμε τα 570 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής. Αλλά φέτος δυστυχώς δεν έχουμε παιδιά, στην πρώτη Γυμνασίου. Λειτουργούμε μόνο με τριάντα παιδιά. Είναι κάτι στενάχωρο, διότι είναι μία πορεία την οποία την βλέπουμε, την εκφράζουμε προς τα έξω και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχολείο αυτό να σβήσει κάποια στιγμή, διότι είναι ένα από τα σύμβολα της εκπαίδευσης, της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού. Δηλαδή, είναι από τα πιο σημαντικά ιδρύματα που έχει ο Ελληνισμός”, επισήμανε».

Ακούστε την συνέντευξη του Δημήτρη Ζώτου εδώ:

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

10:52 17/09
Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

11:15 17/09
Σε ετοιμότητα το ΓΕΕΘΑ εξαιτίας του Πίρι Ρέις - Διακλαδική άσκηση από τον Έβρο έως το Καστελόριζο

Σε ετοιμότητα το ΓΕΕΘΑ εξαιτίας του Πίρι Ρέις - Διακλαδική άσκηση από τον Έβρο έως το Καστελόριζο

09:38 17/09
ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω» - Με ποιο τρόπο οι ελεγκτές-τουρίστες εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια στην Κω

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω» - Με ποιο τρόπο οι ελεγκτές-τουρίστες εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια στην Κω

09:05 17/09
Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

11:58 17/09
Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν

Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν

10:30 17/09
Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

11:24 17/09
Eurobasket 2025: Το φοβερό βίντεο της FIBA με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή

Eurobasket 2025: Το φοβερό βίντεο της FIBA με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή

07:55 17/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved