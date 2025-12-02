Ο δικηγόρος και η απάτη με τους πλαστούς πίνακες - Real.gr

Καθηγητής στην ακαδημία της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο 57χρονος που συνελήφθη για κατοχή 481 αντιγράφων έργων τέχνης.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενας 57χρονος δικηγόρος φαίνεται πως είναι στο επίκεντρο νέας υπόθεσης πλαστών έργων τέχνης, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά 481 αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής. Ο άνδρας, που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη και κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, είναι νομικός με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ στο προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται και ως «επιχειρηματίας». Ισως, όμως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για τον 57χρονο είναι ότι έχει και προϋπηρεσία ως καθηγητής, καθώς έχει διδάξει στην ακαδημία της Eλληνικής Αστυνομίας, στον τομέα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος!

Τώρα, καλείται να δώσει εξηγήσεις σε αυτούς που μέχρι πρότινος έκανε διαλέξεις, δηλαδή στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., τόσο για την κατοχή των αντιγράφων έργων τέχνης, όσο και για τις παράνομες αγοραπωλησίες που έχει πραγματοποιήσει με τους πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, αλλά και με χρυσό αμφιβόλου γνησιότητας!

Από τους 481 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους ο 57χρονος και ο συνεργός του, οι 439 είχαν παραδοθεί σε επιχειρηματία έναντι αμοιβής 300.000 ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των έργων τέχνης που βρέθηκαν ήταν και αρκετές απομιμήσεις πινάκων πολύ γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, όπως ο Αλέκος Φασιανός και ο Κωνσταντίνος Παρθένης.

Ο «χρυσός»

Στις αρχές του έτους, γνωστός λογιστής της Αθήνας επικοινώνησε με τον 42χρονο συνεργό του δικηγόρου για νόμιμη αγορά ράβδων χρυσού. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο αγόρασε συνολικά 2,6 κιλά χρυσού, καταβάλλοντας το ποσό των 300.000 ευρώ. Οταν όμως παρέλαβε την τελευταία ποσότητα διαπίστωσε πως ο χρυσός δεν ήταν γνήσιος!

Επικοινωνώντας με τους «προμηθευτές», εκείνοι το παραδέχθηκαν, λέγοντας όμως πως αδυνατούν να επιστρέψουν τα χρήματα της απάτης. Η αντιπρόταση του δικηγόρου και του συνεργού του ήταν να του παραδώσουν ως αποζημίωση πίνακες ζωγραφικής, ισχυριζόμενοι πως θα υπερκαλύψουν τη διαφορά. Σε ραντεβού που πραγματοποίησαν οι τρεις άνδρες στην επιχείρηση του δικηγόρου, που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις οχημάτων, εκείνος παρέλαβε συνολικά 439 πίνακες ζωγραφικής, μεταξύ των οποίων και έργα του Παρθένη, λαμβάνοντας παράλληλα δύο έγγραφα-πιστοποιητικά γνησιότητας.

Υπό τον φόβο νέας απάτης ο λογιστής, αφού παρέλαβε τους πίνακες, κάλεσε γνωστό εκτιμητή έργων τέχνης στο γραφείο του, ο οποίος αποφάνθηκε ότι πρόκειται για αντίγραφα κακής ποιότητας. Αμέσως ενημερώθηκε το Τμήμα Προστασίας Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων που ανέλαβε την υπόθεση, συλλαμβάνοντας τους δύο άνδρες. Σε έρευνα στις οικίες των δύο συλληφθέντων εντοπίστηκαν ακόμη 42 πλαστοί πίνακες, τέσσερα πιστόλια, έξι γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, πραγματογνώμονας σε θέματα εκτιμήσεων έργων τέχνης, που κλήθηκε από την Αστυνομία, στο πόρισμά του αναφέρει πως στην πλειονότητά τους οι πίνακες είναι πλαστοί, καθώς κατά περίπτωση οι υπογραφές ήταν λανθασμένες, η τεχνοτροπία πρόχειρη και ασύμβατη με αυτή των αυθεντικών δημιουργών, ενώ πίνακες του ίδιου ζωγράφου παρουσίαζαν ανεξήγητες διαφορές, κυρίως στον χρωματισμό του φόντου. Επιπλέον, πίνακες ξένων ζωγράφων έφεραν στην πίσω όψη ψεύτικες ετικέτες πιστοποίησης των έργων. Πρόκειται για χειρόγραφες τυποποιημένες ετικέτες, στις οποίες το λεκτικό κομμάτι είναι παρόμοιο, η τυποποίηση είναι ίδια όπως και οι σφραγίδες, έχοντας ως μοναδική διαφορά τα στοιχεία του ζωγράφου.

Εγκληματική οργάνωση

Μία από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις που έκανε ο πραγματογνώμονας, εξετάζοντας τα δύο πιστοποιητικά γνησιότητας που είχε στην κατοχή του το θύμα, ήταν η ομοιότητά τους με τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούσε άλλη εγκληματική οργάνωση που είχε την ίδια δραστηριότητα και που τα μέλη της είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Σε εκείνη την επιχείρηση η Αστυνομία συνέλαβε 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και τους δύο «καλλιτέχνες» που δημιουργούσαν τους πλαστούς πίνακες.

Στην έρευνα της Αστυνομίας σε οικίες και παλαιοπωλεία είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 200 πλαστοί πίνακες ζωγραφικής Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η εγκληματική οργάνωση, διαθέτοντας πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με δύο φούρνους παλαίωσης, δημιουργούσε τους πλαστούς πίνακες, εντόπιζε επιφανείς Ελληνες και επιχειρούσε να τους πουλήσει ως αυθεντικούς. Στην κατοχή τους είχαν πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας και σφραγίδες, τις οποίες κατασκεύαζε ένας 57χρονος μέσω του φωτοτυπείου που διατηρούσε. Κατά τη δράση της, η εγκληματική οργάνωση επεχείρησε να πουλήσει πλαστούς πίνακες του Παρθένη, όπως και των Πικάσο, Πόλοκ και Μονέ, έναντι εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο συλληφθέντες, ο 57χρονος δικηγόρος και ο συνεργός του, να λειτουργούσαν ως παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, ο τρόπος δράσης, όπως και ορισμένοι ζωγράφοι των οποίων οι πίνακες αντιγράφηκαν, ήταν κοινοί, ενώ προκύπτει πως και οι δύο «ομάδες» φέρεται να ξεκίνησαν την παράνομη δραστηριότητά τους την ίδια περίοδο, στην αρχή του έτους. Το βράδυ της Παρασκευής, μετά τις πολύωρες απολογίες τους στον ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, οι πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων συνεχίζεται.