Ο ΔΣΑ καλεί στο μεγάλο συλλαλητήριο της 28/02 για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη - Real.gr

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί στη μεγάλη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών το Σάββατο 28 Φλεβάρη, 12μ, στην πλατεία Συντάγματος.

Προσυγκέντρωση δικηγόρων: 11πμ, μπροστά στον ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) από την Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή.

Η ανακοίνωση του ΔΣ του ΔΣΑ όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπό του έχει ως εξής:

«Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, το ΔΣ του ΔΣΑ:

– εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους,

– επαναλαμβάνει την απαίτηση του δικηγορικού σώματος και των πολιτών για την ταχεία και ενδελεχή απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών και την τιμωρία των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται,

– επαναβεβαιώνει την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που έχει δηλώσει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην επικείμενη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και

– απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των συναδέλφων/-ισσών στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28.2.2026, στις 12μ στην πλατεία Συντάγματος, με βασικό αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη».