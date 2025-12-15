Ο «Ευρωπαίος Σεφ 2025» Καθηγητής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Χαλκίδα - Real.gr

Quantcast
Ο «Ευρωπαίος Σεφ 2025» Καθηγητής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Χαλκίδα

09:43, 15/12/2025
Στην κορυφή της Ευρώπης ο καθηγητής Γαστρονομίας Ιάκωβος Απέργης, με βράβευση από το CEUCO στην Ισπανία.

Μια κορυφαία στιγμή για την ελληνική γαστρονομία και την εκπαιδευτική κοινότητα της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Χαλκίδα σημειώθηκε στην Ισπανία, όπου ο καθηγητής του Τομέα Γαστρονομίας, Ιάκωβος Απέργης, ανακηρύχθηκε «Ευρωπαίος Σεφ 2025» (Europe Chef of the Υear) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οινοποιών και Γαστρονομίας (CEUCO).

Η βράβευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της αφοσίωσης και του ταλέντου του κ. Απέργη, ο οποίος διακρίθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή της γαστρονομικής σκηνής της Ευρώπης. Ωστόσο, αυτό που κάνει τον «Ευρωπαίο Σεφ 2025» να ξεχωρίζει, είναι το σπουδαίο κοινωνικό του αποτύπωμα. Γνωστός για την εθελοντική του δράση σε φορείς και ιδρύματα, ο Ιάκωβος Απέργης μέσα από την πολυετή παρουσία του στις κουζίνες του Τζάνειου νοσοκομείου, αντέστρεψε την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομειακό φαγητό.

Για την Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, η διάκριση αυτή αποτελεί ζωντανή απόδειξη της υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει. Η παρουσία τέτοιων καταξιωμένων επαγγελματιών στο ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής στη Χαλκίδα, διασφαλίζει ότι οι σπουδαστές δεν λαμβάνουν μόνο τεχνική κατάρτιση, αλλά εμπνέονται από πρότυπα που πρεσβεύουν το ήθος, την προσφορά και την επαγγελματική αριστεία.

