Ο φάκελος των εμπρησμών - Real.gr

Η «R» αποκαλύπτει πώς εκδηλώθηκαν και εξαπλώθηκαν οι καταστροφικές φωτιές της προηγούμενης εβδομάδας.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν τις αιτίες εκδήλωσης των μεγάλων πυρκαγιών της προηγούμενης εβδομάδας παρουσιάζει η Realnews. Πρόκειται για τις αποδείξεις των εμπρηστικών ενεργειών που έγιναν στην Πάτρα, από τις οποίες απειλήθηκε ευθέως ο αστικός ιστός της αχαϊκής πρωτεύουσας, αλλά και για τα στοιχεία που δείχνουν επίσης εμπρησμούς, είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας, σε τουλάχιστον άλλες δύο φωτιές στην Πρέβεζα και στην Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα, οι εκθέσεις αυτοψίας που συνέταξαν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος αποκαλύπτουν πώς ξεκίνησαν και επεκτάθηκαν οι φωτιές στη Φιλιππιάδα, αλλά και τις υποψίες που υπάρχουν για ανθρώπινη παρέμβαση και σε αυτή τη φωτιά. Ερευνα για το ενδεχόμενο του εμπρησμού όμως διεξάγεται και στη Ζάκυνθο.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα, την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 150 εστίες φωτιάς σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, υπήρχαν συνολικά 108 φωτιές που έκαιγαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων και δυσκόλεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο της κατάσβεσης. Την ώρα που μαίνονταν οι φλόγες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος είχαν ήδη ξεκινήσει τις έρευνές τους, συγκεντρώνοντας καταγγελίες, στοιχεία αλλά και προανακριτικό υλικό. Οι έρευνες εντάθηκαν μετά το σβήσιμο των πυρκαγιών, με τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ να σαρώνουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκαν και επεκτάθηκαν οι μεγαλύτερες πυρκαγιές. Τα τελικά πορίσματα για τα αίτια της κάθε φωτιάς ξεχωριστά θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ωστόσο, βάσει των εκθέσεων αυτοψίας που έχουν συνταχθεί, οι Αρχές έχουν ήδη ξεκάθαρη εικόνα για τις μεγάλες φωτιές του φετινού Αυγούστου.

Καταγραφή της έναρξης

Το ρολόι έδειχνε 10:47 το βράδυ στην περιοχή των Συχαινών. Εκείνη την ώρα, σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών που συγκέντρωσαν οι Αρχές, καταγράφηκαν οι πρώτες φλόγες που έπειτα επεκτάθηκαν, απειλώντας ευθέως τον αστικό ιστό της Πάτρας. Στην έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η Πυροσβεστική, ως ακριβές χρονικό σημείο έναρξης αυτής της πυρκαγιάς έχει καταγραφεί η ώρα 10:53. Η φωτιά ξεκίνησε σε ξηρά χόρτα σε αγροτοδασική έκταση εντός της κοιλάδας των Συχαινών μεταξύ των οδών που οδηγούν στην κοινότητα της Σκιόεσσας. Η απόσταση του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς απέχει περίπου 350 μέτρα από τη γέφυρα της περιμετρικής Πατρών, ενώ στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί αγροτικοί δρόμοι που καθιστούν προσβάσιμο το σημείο.

«Η αιτία της πυρκαγιάς είναι ο εμπρησμός από πρόθεση για άγνωστο λόγο, με χρήση γυμνής φλόγας», αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε το πρωί της 14ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Αστυνομία περνούσε χειροπέδες σε δύο άνδρες, 19 και 27 ετών, οι οποίοι είχαν απαθανατιστεί να κινούνται με μοτοσικλέτα περίπου 700 μέτρα από το σημείο της αρχικής εστίας. Στην έκθεση αναφέρεται πως στο σημείο δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών, ενώ η έρευνα έδειξε ότι από την περιοχή δεν διέρχονται καλώδια ηλεκτρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθηρισμούς. Το μόνο «θολό» σημείο που υπάρχει για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών αυτής της πυρκαγιάς οφείλεται δυστυχώς στην πολυαρμοδιότητα των φορέων.

Επειδή η σύλληψη των εμπρηστών έγινε από την Αστυνομία, δεν έχει καταστεί εφικτή η εμπλοκή της ΔΑΕΕ στο ανακριτικό έργο, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακόμα αναπαράσταση της πορείας που ακολούθησαν οι δύο συλληφθέντες από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκαν. Η ίδια εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών παρατηρείται και στην έρευνα για τη διαλεύκανση του τρόπου με τον οποίο η φωτιά της Πάτρας επεκτάθηκε στην περιοχή του Γηροκομείου. Ο 25χρονος, που αρχικά απαθανατίστηκε να σκύβει μέσα σε χωράφι με ξηρή βλάστηση από το οποίο ακολούθως ξεκίνησε η φωτιά, έχει ήδη προφυλακιστεί μαζί με έναν 21χρονο φίλο του, ο οποίος είχε καταθέσει ότι και οι δύο είχαν σπεύσει στην περιοχή εθελοντικά για να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης.

Παρά την απόφαση της ανακρίτριας, η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής καταγράφει ότι η φωτιά στο Γηροκομείο προήλθε από κηλίδωση με απόσταση 130 μέτρων από το μέτωπο της φωτιάς στα Συχαινά. «Κηλίδωση μπορεί να προέλθει έως και 800 μέτρα μακριά από ένα μέτωπο φωτιάς. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η φωτιά δεν είναι εμπρησμός», αναφέρουν οι πηγές από την Πυροσβεστική.

«Πόλεμος» παρανόμων

Σε διαμάχη μεταξύ παράνομων κυκλωμάτων φαίνεται να οφείλεται η φωτιά που ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου στη Βόνιτσα, περικυκλώνοντας τα σπίτια των οικισμών της περιοχής. Οι έρευνες εστιάζουν σε καλλιέργεια χασίς που φαίνεται να υπήρχε στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου υπάρχουν ενδείξεις εμπρηστικής ενέργειας. Πρόκειται για μια πρακτική την οποία οι ελληνικές Αρχές έχουν δει στο παρελθόν και σε άλλα σημεία της χώρας, κυρίως στην Ηλεία. Σε χρονικές περιόδους που επικρατούν καιρικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιών, μέλη αντίπαλων ομάδων σπεύδουν να κάψουν τις παράνομες φυτείες των ανταγωνιστών τους, αδιαφορώντας για την καταστροφή που μπορούν να προκαλέσουν. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά της Βόνιτσας επεκτάθηκε άμεσα, με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής να εκτιμούν ότι η αιτία της είναι ο εμπρησμός από πρόθεση.

Οικοδομικά απόβλητα

Επίκεντρο πολλών εστιών φωτιάς που εξελίχθηκαν σε επικίνδυνες πυρκαγιές ήταν και η Πρέβεζα. Στην περιοχή της Καστροσυκιάς, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ διαπίστωσαν την ύπαρξη μιας παράνομης χωματερής με οικοδομικά απόβλητα, η οποία βρίσκεται δίπλα από χωματόδρομο. Αυτοί οι σωροί από μπάζα, λόγω των πολλών διαφορετικών υλικών ή και ουσιών που συχνά περιλαμβάνουν, προκαλούν συχνά πυρκαγιές όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, λίγα μέτρα μακριά από αυτή τη χωματερή, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εντόπισαν και ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα. Πρόκειται για ένα καπνιστήρι μελισσών που βρέθηκε πεταμένο σε καμένη έκταση. Οι Αρχές εντόπισαν τον ιδιοκτήτη των μελισσιών και του έχουν πάρει κατάθεση. Εκείνος υποστηρίζει ότι έχει άλλοθι και δεν ήταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Στενεύει ο κλοιός

Η φωτιά που ξέσπασε στη Φιλιππιάδα, περικυκλώνοντας την κωμόπολη, ξεκίνησε από την περιοχή του Γυμνότοπου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Αρτας. Κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καταγγείλει ύποπτες κινήσεις οδηγού μοτοσικλέτας, λίγο πριν ενισχυθεί το μέτωπο της φωτιάς. Γι’ αυτόν τον άγνωστο άνδρα φαίνεται πως ο κλοιός στενεύει, καθώς οι έρευνες έχουν οδηγήσει στην ταυτοποίηση του τύπου της μοτοσικλέτας αλλά και στη διακρίβωση των βασικών χαρακτηριστικών του οδηγού της. Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο των σπινθηρισμών από καλώδια ηλεκτροδότησης. Οι Αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους και για τη διαλεύκανση των αιτιών της φωτιάς στη Ζάκυνθο. Ολες οι υποψίες επικεντρώνονται σε κάτοικο της περιοχής του Σκοπού, ο οποίος έχει συλληφθεί και καταδικαστεί στο παρελθόν για δύο φωτιές, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους. «Πρόκειται για πυρομανή. Εχει καταδικαστεί για δύο εμπρησμούς, αλλά, αν δείτε τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια, κάθε καλοκαίρι στη Ζάκυνθο πάρα πολλές φωτιές ξεκινούν στην ίδια περιοχή. Εκτιμούμε ότι έχει παίξει ρόλο και σε αυτή τη φωτιά», αναφέρουν οι πηγές. Για την υπόθεση αυτή, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο να εντοπιστεί ο εμπρηστής της φωτιάς στη Ζάκυνθο.

Απολογισμός και αγωνία για την επόμενη ημέρα

Η τεράστια περιβαλλοντική ζημιά στη Χίο και η απειλή των πλημμυρών στη δυτική Ελλάδα

Στο επίκεντρο της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής καταστροφής φέτος το καλοκαίρι βρίσκεται δυστυχώς η Χίος. Σε δύο φωτιές που ξέσπασαν στα τέλη του Ιουνίου και στα μέσα του Αυγούστου, καταστράφηκαν περίπου 115.000 στρέμματα δασικών και καλλιεργητικών εκτάσεων. Η ζημιά στο φυσικό τοπίο του νησιού είναι πολύ μεγάλη, καθώς, ειδικά στις βορειοανατολικές περιοχές της Χίου, οι ίδιες εκτάσεις είχαν πληγεί από πυρκαγιές άλλες δύο φορές τα τελευταία εννέα χρόνια. Ο απολογισμός είναι δραματικός, καθώς από το 2016 μέχρι το 2025 έχει πληγεί από πυρκαγιές σχεδόν το 22% της συνολικής έκτασης του νησιού.

Την ίδια στιγμή, μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο των πλημμυρών επικρατεί στη δυτική Ελλάδα. Στην περιοχή όπου καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων στη χώρα, η πύρινη επέλαση έπληξε σημεία που δεν είχαν καεί ποτέ στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Πρέβεζα, στην Αιτωλοακαρνανία και στην Αχαΐα εστιάζουν σε δεκάδες σημεία που θα πρέπει να ενισχυθούν με κορμοδέματα, ώστε να προστατευτούν από διαβρώσεις.

