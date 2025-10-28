«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη - Real.gr

Νέες μαρτυρίες΄ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο.

Η χήρα του 52χρονου ξεσπάει μιλώντας στο MEGA. Όπως λέει, το θύμα είχε στοχοποιηθεί από τους συγχωριανούς του, του είχαν δώσει μάλιστα το προσωνύμιο «Πάσσαρης».

«Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ, δεν θα την μάθετε ποτέ. Εγώ να σας πω, τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω. Τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου, μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό».

Ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε χρόνια διαμάχη για τα βοσκοτόπια και τη γη. Τα επεισόδια ήταν συχνά και σοβαρά, από ξυλοδαρμούς μέχρι και πυροβολισμούς.

«Έβγαλε το πιστόλι…»

Οι στιγμές γύρω από το πανηγύρι που κατέληξε σε τραγωδία σοκάρουν. Πυροβολισμοί που «πάγωσαν» το γλέντι, κραυγές και άνθρωποι που έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Συγγενής του 52χρονου θύματος, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει την σκηνή του εγκλήματος.

«Πήγαν κάθισαν στην καρέκλα, είχε βραδιάσει, ήταν όλοι πιωμένοι, φαγωμένοι, κεφάτοι, δεν ξέρω τώρα αν ειπώθηκε κάτι. Ήταν κοντά ο φονιάς, βγάζει το πιστόλι, μπαμ μπαμ. Καλός σκοπευτής, κατευθείαν… ήξερε αυτός τι ήθελε».

Ο 22χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο, ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου, οδηγήθηκε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στο θύμα. Κάτοικοι της περιοχής φοβούνται νέα βεντέτα.

Με σκυμμένο το κεφάλι, με κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Δεν είπε κουβέντα στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 23χρονου, ο εντολέας τους είναι «συγκλονισμένος και μετανιωμένος».

Τι θα ισχυριστεί στις αρχές ο 23χρονος για το φονικό

Ο 23χρονος κτηνοτρόφος θα περιγράψει στις αρχές όσα έγιναν στο «ματωμένο» γλέντι. Σύμφωνα με το STAR, θα ισχυριστεί ότι με τον θείο του είχαν χρόνια διαφορές.

«Με έβριζε ο 52χρονος εκείνη τη νύχτα. Επιχείρησε κάτι να βγάλει με το δεξί του χέρι. Φοβήθηκα, πυροβόλησα και στη συνέχεια πανικοβλημένος κρύφτηκα. Υπήρξαν διαφορές μεταξύ μας και πολλά περιστατικά. Μετανιώνω για ό,τι έγινε» αναμένεται να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Απόστολο Λύτρα που είναι εκ των δικηγόρων του 23χρονου, ο εντολέας του είχε δεχθεί επίθεση από το 52χρονο θύμα στο παρελθόν.

«Τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον φοβόταν, υπήρχαν, λέει, και παλιότερα περιστατικά που του είχε επιτεθεί και σε αυτόν και στον αδελφό του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας.

Τι λέει η κόρη του 52χρονου

«Είχα τον καλύτερο πατέρα του κόσμου. Ήταν αγαπητός σε όλους, δεν είχε πειραξει ποτέ κανέναν κι ειδικά σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο καλύτερος», λέει η κόρη του θύματος.

Η τραγωδία έχει βυθίσει το Έλος Κισσάμου στο πένθος. Κάτοικοι στην περιοχή φοβούνται νέα βεντέτα.

Θύτης και θύμα πάντως ήταν γνώριμοι στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είχαν απασχολήσει για οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλιστα ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αυτοτραυματιστεί.