Ο Γιάννος Γραμματίδης για την αποχώρηση του Παναγιώτη Τερεζάκη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ - Real.gr

“Θεωρώ ηθικό μου καθήκον να τον ευχαριστήσω δημόσια για την αμέριστη βοήθεια πού απλόχερα μού προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Μεταβατικού Προέδρου τού ΟΣΕ”, αναφέρει ο τ. πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, με αφορμή την αποχώρηση του Παναγιώτη Τερεζάκη από τη θέση του Διευθ. Συμβούλου του Οργανισμού.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γραμματίδη έχει ως εξής:

Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Τερεζάκη πού ήδη αποχωρεί από τη θέση τού Διευθύνοντος Συμβούλου τού ΟΣΕ. Θεωρώ ηθικό μου καθήκον να τον ευχαριστήσω δημόσια για την αμέριστη βοήθεια πού απλόχερα μού προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Μεταβατικού Προέδρου τού ΟΣΕ. Για τον άνθρωπο πού συνδύαζε το κατσαβίδι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πού αφιέρωσε τη ζωή του στον σιδηρόδρομο από αγάπη κι ευθύνη. Δίπλα του έμαθα την λειτουργία τού ελληνικού σιδηροδρόμου και καθετί πού αφορά στην κυκλοφορία, στα έργα συντήρησης τόσο τού δικτύου όσο και των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, στην εκπαίδευση τού προσωπικού και στην ασφάλεια τού δικτύου. Δίπλα του στις επιθεωρήσεις τού δικτύου και στην εμψύχωση τού ανθρώπινου δυναμικού τού ΟΣΕ για την ανόρθωση τού ηθικού του. Τον ευχαριστώ πού αγκάλιασε κάθε μου πρωτοβουλία, όπως την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στον ΟΣΕ και στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους για την καλύτερη λειτουργία τού Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ με σύγχρονα μέσα, την επίλυση προβλημάτων στην ανάπτυξη τού Δυτικού Προαστιακού, την επιτάχυνση των διαδικασιών αναθέσεως των έργων στο δίκτυο μετά τίς ζημιές από θεομηνίες, την ολοκλήρωση τού έργου επόπτευσης με σύγχρονα μέσα προβληματικών σημείων τού δικτύου, την ολοκλήρωση τού έργου ελέγχου των σηράγγων την αστυνόμευση στην κυκλοφορία των συρμών, την εξασφάλιση πόρων για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών ισόπεδων διαβάσεων, την σύσταση θυγατρικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την συντήρηση, ανάδειξη και προβολή μουσειακών εγκαταστάσεων ιστορικής αξίας και την προβολή και διάδοση τής σιδηροδρομικής παράδοσης και τόσα άλλα. Κι όλα αυτά μέσα σέ έξη μήνες. Είμαι βέβαιος ότι με τίς ευχαριστίες μου αυτές απηχώ και τίς απόψεις τού προσωπικού τού ΟΣΕ με το οποίο τόσο στενά και αποτελεσματικά συνδέθηκα.

Τέλος, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τού ΟΣΕ Χρήστο Παληό, ικανό τεχνοκράτη και συμπατριώτη μου με την ειδικότερη ευχή να συμβάλλει στην ανόρθωση τού ηθικού τού προσωπικού του ΟΣΕ σέ όλη την Ελλάδα πού έχει βάναυσα πληγεί, στην εμπέδωση ασφάλειας στους πολίτες και στην ανάδειξη τού νέου ΟΣΕ σαν κεντρικού κι αξιόπιστου πυλώνα τού σιδηροδρομικού έργου στη χώρα μας.