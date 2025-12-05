Quantcast
O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ - Real.gr
real player

O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ

19:45, 05/12/2025
O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ

Ο δημοφιλής ηθοποιός και μουσικός αποδέχεται challenge για καλό σκοπό και απαντά στο αιώνιο δίλημμα ΠΑΟΚ ή Άρης.

Το Game Time φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται τον Γιώργο Παπαγεωργίου σε μία χριστουγεννιάτικη και άκρως απολαυστική εκπομπή, γεμάτη εκπλήξεις, γέλιο και… Ευχοστολίδια.

Με αφορμή την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια που εφέτος γίνονται διπλά καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία – ο αγαπημένος ηθοποιός και μουσικός μπαίνει σε εορταστικό κλίμα και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη για καλό σκοπό.

O Πρωταγωνιστής της παράστασης «1984» και του “Hotel Amour” απαντά στο αιώνιο δίλημμα ΠΑΟΚ ή Άρης, μιλάει για την παράσταση στην Επίδαυρο που ένιωσε σαν να είχε «βάλει γκολ», ερμηνεύει το τραγούδι του που γι’ αυτόν είναι ο τελικός Champions League, και αποκαλύπτει πως έχει καταφέρει να αποστηθίσει 7.500 λέξεις για τις ανάγκες μιας παράστασης.

Δείτε το νέο επεισόδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Απέκλεισαν τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

Αγρότες: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Απέκλεισαν τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

19:25 05/12
ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη εικονικών συνταγογραφήσεων - Η καταγγελία που ξεσκέπασε το κύκλωμα

ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη εικονικών συνταγογραφήσεων - Η καταγγελία που ξεσκέπασε το κύκλωμα

18:37 05/12
Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

17:29 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

18:15 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Βόλεϊ ανδρών: «Σήκωσε» το 8ο Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός (3-1 σετ τον ΠΑΟΚ)

Βόλεϊ ανδρών: «Σήκωσε» το 8ο Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός (3-1 σετ τον ΠΑΟΚ)

19:40 05/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved