O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ - Real.gr

Ο δημοφιλής ηθοποιός και μουσικός αποδέχεται challenge για καλό σκοπό και απαντά στο αιώνιο δίλημμα ΠΑΟΚ ή Άρης.

Το Game Time φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται τον Γιώργο Παπαγεωργίου σε μία χριστουγεννιάτικη και άκρως απολαυστική εκπομπή, γεμάτη εκπλήξεις, γέλιο και… Ευχοστολίδια.

Με αφορμή την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια που εφέτος γίνονται διπλά καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία – ο αγαπημένος ηθοποιός και μουσικός μπαίνει σε εορταστικό κλίμα και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη για καλό σκοπό.

O Πρωταγωνιστής της παράστασης «1984» και του “Hotel Amour” απαντά στο αιώνιο δίλημμα ΠΑΟΚ ή Άρης, μιλάει για την παράσταση στην Επίδαυρο που ένιωσε σαν να είχε «βάλει γκολ», ερμηνεύει το τραγούδι του που γι’ αυτόν είναι ο τελικός Champions League, και αποκαλύπτει πως έχει καταφέρει να αποστηθίσει 7.500 λέξεις για τις ανάγκες μιας παράστασης.

Δείτε το νέο επεισόδιο