Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά - Τι «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι - Real.gr

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού. Η νέα εβδομάδα, προβλέπεται μια εβδομάδα με περισσότερη συννεφιά, κατά διαστήματα βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, ο καιρός αλλάζει δραματικά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μετά ένα διάλειμμα ήπιων συνθηκών, έρχονται διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν έντονες βροχές, χιόνια στα βουνά και ισχυρούς ανέμους.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει δύο φάσεις μέχρι την αλλαγή του χρόνου: Η πρώτη θα φέρει φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα φέρει χειμωνιάτικο καιρό, με πτώση θερμοκρασιών, έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, οι ομίχλες και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν σήμερα, ενώ σταδιακά θα ενισχυθούν οι νοτιοανατολικοί άνεμοι.

«Ξεκινάει το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα βορειότερα τμήματα της Αφρικής και σιγά-σιγά θα κινηθεί πιο ανατολικά για να επηρεάσει και τη χώρα μας», εξηγεί ο μετεωρολόγος, προαναγγέλλοντας φθινοπωρινό μοτίβο μέσα στο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα.

Στην Αττική, παρά το κρύο το πρωί, η ηλιοφάνεια θα ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 17°C το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν οι ομίχλες και υπάρχει κίνδυνος παγετού στα προάστια.

Από το Σάββατο ξεκινάει το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα πλήξει κυρίως το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα κεντρικά και βόρεια τμήματα θα έχουν πιο ήπιο καιρό, ενώ από Τρίτη αναμένεται νέο, ισχυρότερο κύμα που θα επηρεάσει όλη τη χώρα.

Τετάρτη και Πέμπτη, παραμονή και ανήμερα τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν άστατες συνθήκες με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ προς το τέλος του έτους προβλέπεται πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει, μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι, από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και τη γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από Βορρά προς Νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Όπως όλα δείχνουν, η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Με τα σημερινά στοιχεία πιο βροχερές ημέρες της εβδομάδας θα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας δεν θα λείψουν Τρίτη και Τετάρτη κάποιες χιονοπτώσεις. Για την ημέρα των Χριστουγέννων τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα αναμένεται από το επόμενο Σάββατο.

Για σήμερα με εξαίρεση τις πρωινές ομίχλες, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει να παραμένει σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά και τους ανέμους γενικά ασθενείς.

Σε Αττική αίθριος ηλιόλουστος καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι πρωινές ομίχλες θα διαλυθούν γρήγορα και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.