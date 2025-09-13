Ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Η πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα - Real.gr

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά σταδυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην κεντρική Μακεδονία πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Στη Θεσσαλία ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στη Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.