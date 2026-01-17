Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Σε πτώση η θερμοκρασία - Βροχές, καταιγίδες και μποφόρ - Πού θα χιονίσει - Real.gr

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινά – ημιορεινά. Σταδικά από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη Θράκη θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι 3 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το πρωί στα νότια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οιοποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.