Ο καταναλωτής ανακαλύπτει εκ νέου το ελληνικό κρασί: Οταν η ποιότητα συναντά την αυθεντικότητα στους Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. οίνους - Real.gr

Δεν είναι πολλά τα χρόνια που για τις προηγούμενες γενιές η επιλογή ενός κρασιού καθοριζόταν από τη συνήθεια, την ποσότητα και την ευκολία.

Σήμερα, υπάρχει μια έντονη τάση προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Ο σύγχρονος καταναλωτής αναζητάει περισσότερα όταν επιλέγει. Αναζητά προϊόντα με ταυτότητα, με αναγνωρισμένη προέλευση, με γεύσεις και αρώματα που αφηγούνται την ιστορία πίσω από την ετικέτα. Και το ελληνικό κρασί ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση με τρόπο ουσιαστικό.

Η αυθεντικότητα, η γεωγραφική προέλευση, η ποικιλιακή ιδιαιτερότητα και η βιώσιμη προσέγγιση γίνονται πλέον καθοριστικά κριτήρια επιλογής κρασιού. Η ένδειξη Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) στην ετικέτα δεν αποτελεί πια λεπτομέρεια που αφορά μόνο τους ειδικούς. Είναι σημείο αναφοράς για όλους εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν τι πίνουν, από πού προέρχεται, ποιοι το δημιούργησαν και με ποιον τρόπο.

Το ελληνικό κρασί έχει προχωρήσει πολύ από την εικόνα ενός απλώς «παραδοσιακού» προϊόντος. Σήμερα, εκφράζει μια νέα κουλτούρα ποιότητας, με δυναμικούς οινοποιούς που επενδύουν στη γνώση, στις αυτόχθονες ποικιλίες και στον σεβασμό προς το περιβάλλον. Πίσω από κάθε ετικέτα, υπάρχει πλέον ένα αφήγημα, μια προσπάθεια ανθρώπινης κλίμακας, ένας τόπος, μια φιλοσοφία.

Αρκεί να δούμε πόσο διαφορετικά μεταξύ τους είναι τα κρασιά Π.Ο.Π. Μαντινεία, Π.Ο.Π. Αμύνταιο, Π.Ο.Π. Πάρος ή τα ερυθρά από Λημνιώνα Π.Γ.Ε. Τύρναβος. Κι όμως, όλα φέρουν το κοινό χαρακτηριστικό της ισχυρής τοπικής ταυτότητας και της μοναδικότητας που δεν μπορεί να αναπαραχθεί πουθενά αλλού. Το Μοσχοφίλερο της Μαντινείας εκφράζει τη φρεσκάδα και την ανθική κομψότητα που χαρακτηρίζει τα λευκά κρασιά που παράγονται στο υψόμετρο της περιοχής. Το Ξινόμαυρο του Αμυνταίου μεταφράζει το ηπειρωτικό terroir σε ροζέ και ερυθρά κρασιά με δομή, φινέτσα και αρωματικό πλούτο. Στην Πάρο, η Αιγαιοπελαγίτικη αύρα χαρίζει στα λευκά από Μονεμβασιά μια αίσθηση θαλασσινής ορυκτότητας, αποτυπώνοντας τη νησιωτική ταυτότητα και τη μακραίωνη οινική της ιστορία. Στον Τύρναβο, η Λημνιώνα αναδεικνύεται ως μία δυναμική ερυθρή ποικιλία με φινέτσα και χαρακτήρα, ερχόμενη ξανά στο προσκήνιο και αναδεικνύοντας το ιστορικό ποιοτικό δυναμικό της Θεσσαλίας.

Η επιλογή ελληνικού κρασιού σήμερα από την πλευρά του καταναλωτή δεν είναι μια τυχαία απόφαση μπροστά από το ράφι. Αποτελεί μια «δήλωση» εμπιστοσύνης στον τόπο, στους ανθρώπους του και στην αξία της ποιοτικής και όχι ποσοτικής κατανάλωσης. Είναι μια συνειδητή στροφή προς κάτι που δεν είναι «γρήγορο» ή απρόσωπο, αλλά έχει χαρακτήρα, διάρκεια, μέλλον και ουσία.

Το ελληνικό κρασί δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ξεχωρίσει. Φτάνει να το δοκιμάσει κάποιος με προσοχή και να θέλει πραγματικά να «συνομιλήσει» μαζί του. Και σήμερα, αυτή η διάθεση να κοιτάξει κανείς πέρα από την ετικέτα είναι μεγαλύτερη και πιο ζωντανή από ποτέ.

