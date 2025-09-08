Ο Καθοριστικός ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής - Real.gr

Κάθε χρόνο οι μαθητές Λυκείου καλούνται να αποφασίσουν για τις σπουδές τους και, κατ’ επέκταση, για το επάγγελμα και την καριέρα τους. Πόσο εύκολο είναι όμως είναι τελικά να επιλέξεις την επαγγελματική σου σταδιοδρομία από τόσο νεαρή ηλικία;

Αν λάβουμε υπόψη μας τα ραγδαία άλματα της τεχνολογίας και τις παγκόσμιες εξελίξεις, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε με ακρίβεια πώς θα είναι η μελλοντική αγορά εργασίας. Ήδη, η παρούσα κατάσταση έχει επιφέρει μείζονες οικονομικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον. Τα νέα δεδομένα έχουν επηρεάσει, φυσικά, και την εκπαίδευση όπου η ανάγκη για προσαρμοστικότητα και στροφή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Έτσι, οι νέοι που τώρα ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους καριέρα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, καθώς χρειάζεται να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και να ενημερωθούν επαρκώς για όλες τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές. Αυτή η αυτογνωσία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να λάβει μια εκπαιδευτική ή επαγγελματική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Τον σημαντικό αυτό ρόλο, της καθοδήγησης που οδηγεί στην αυτογνωσία, αναλαμβάνει ένας Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού .

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην άρτια κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων που θα είναι εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας. Το Μεταπτυχιακό ( Master of Arts ) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική στο EUC προσφέρει στους φοιτητές του ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που θα τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν άτομα, ώστε αυτά να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λάβουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους.

Σημαντικό είναι να προσθέσουμε και πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , υπακούοντας στις απαιτήσεις των καιρών, προσφέρει το μεταπτυχιακό τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Το Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική προσφέρει πολλές προοπτικές εργοδότησης στους αποφοίτους του. Μεταξύ άλλων απασχολούνται ως Λειτουργοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια, σε τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ιδιωτικό και δημόσιο, σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, στον ΟΑΕΔ, καθώς και σε Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Νέων και Ενηλίκων.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Διανύουμε τη λεγόμενη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» όπου η υποστήριξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των ενηλίκων διαδραματίζοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική σταδιοδρομία ατόμων.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του EUC δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Προσφέρει μια μεγάλη σειρά προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές από όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ .

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.