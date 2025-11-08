Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Real.gr

Δίπλα σε τοπόσημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του κινηματογράφου παγκοσμίως, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το νησί Fårö του Μπέργκμαν στη Σουηδία φιγουράρει πλέον ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την επίσημη ένταξή του στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» (Treasures of European Film Culture) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ). Μάλιστα, πρόκειται για το πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στον κατάλογο.

Η ένταξη του Λευκού Πύργου εορτάστηκε χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Mike Downey, να τονίζει τη σημασία της δημιουργίας δικτύου κινηματογραφικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη: «Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πολιτισμός, και ιδιαίτερα ο κινηματογραφικός πολιτισμός, συνδέεται με τόπους. Με μέρη και τοποθεσίες που μας θυμίζουν ορισμένα από τα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού σινεμά, τόπους που έχουν γίνει κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σε έναν τέτοιο τόπο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας μου χτίζουμε ένα τέτοιο δίκτυο, που πλέον περιλαμβάνει 50 ευρωπαϊκές χώρες και 60 διαφορετικά τοπόσημα. Από τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, τις Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το βιβλιοπωλείο του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, μέχρι το καφέ της Αμελί στη Μονμάρτη και και το νησί Φάρο του Μπέργκμαν -του ιδρυτή μας- στη Σουηδία. Ο Λευκός Πύργος είναι πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στη λίστα με τους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, που καθρεφτίζει τον πλούτο και τη μαγεία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ο Λευκός Πύργος κουβαλάει ούτως ή άλλως μια μακρά ιστορία ως το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτέλεσε σκηνικό σε πολλές ταινίες του Θόδωρου, του σημαντικότερου ίσως σκηνοθέτη στην ιστορία του ελληνικού σινεμά» ανέφερε ο Mike Downey, ο οποίος εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΚ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Ζιλιέτ Μπινός, απέναντι σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο κ. Downey έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια «πανέμορφη ημέρα, με πανέμορφο ήλιο, στη σκιά αυτού του φανταστικού μνημείου, του Λευκού Πύργου», ενώ ευχαρίστησε την Ελίζ Ζαλαντό, γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Αθηνά Καρτάλου, γενική διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Αναστάσιο Αντωνάρα, αρχαιολόγο και διευθυντή του Τμήματος Επικοινωνίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και την παραγωγό και σύντροφο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη Οικονομοπούλου. Υπενθύμισε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ιδρύθηκε το 1989 από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και 40 ακόμη Ευρωπαίους δημιουργούς του κινηματογράφου, με σκοπό την προώθηση, την προστασία και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς. «Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα υποστήριξης και να προβάλλουμε ταινίες που γυρίζονται στην Ευρώπη, καθώς και να στρέψουμε την προσοχή στους ανθρώπους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους» δήλωσε ο κ. Downey, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Λευκός Πύργος και Θεόδωρος Αγγελόπουλος

Για μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό έκανε λόγο η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό: «Η σημερινή γιορτή ένταξης του Λευκού Πύργου στους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου έχει πολλαπλό συμβολικό βάθος και αγγίζει τον συναισθηματικό πυρήνα του Φεστιβάλ μας. Ο Λευκός Πύργος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εικόνα και την ταυτότητα του Φεστιβάλ, αλλά και με το έργο ενός δημιουργού που θα είναι για πάντα συνυφασμένος με το Φεστιβάλ τόσο ως πρώην πρόεδρος όσο και ως μέντορας, καθοδηγητική μορφή και πηγή έμπνευσης όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα τιμούμε όχι μόνο ένα μνημείο φτιαγμένο από πέτρα και χρόνο, αλλά κι ένα ορόσημο των κινούμενων εικόνων, που γεφυρώνει την ιστορική κληρονομιά με την κινηματογραφική παρακαταθήκη. Ο Λευκός Πύργος, μέσα από την ποιητική ματιά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, έγινε κάτι παραπάνω από ένα εμβληματικό μνημείο. Έγινε φορέας μνήμης και κιβωτός της ελληνικής ψυχής. Στον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου ο Λευκός Πύργος υπερέβη τη λειτουργία του απλού φόντου, καθώς υπήρξε μάρτυρας της ιστορίας, της εξορίας, του αιώνιου ανθρώπινου δράματος, θυμίζοντάς μας τη μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου και τον τρόπο με τον οποίο διαφυλάσσει την εύθραυστη ισορροπία της μνήμης και της συλλογικής συνείδησης. Στην εποχή μας εξάλλου, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι ουσιαστικό να θυμόμαστε τις ιστορίες του παρελθόντος» υπογράμμισε. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις της Αθηνάς Καρτάλου και του Αναστάσιου Αντωνάρα, ενώ στη συνέχεια έγινε εκτενής αναδρομή στις ιστορικές καταβολές του Λευκού Πύργου και την πορεία του ανά τους αιώνες, φτάνοντας μέχρι τη σημερινή εποχή.

Ο επίλογος της εκδήλωσης γράφτηκε από την παραγωγό και σύντροφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη Οικονομοπούλου που ανέφερε: «Είναι για μένα τιμή και βαθιά συγκίνηση να βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τους θεματοφύλακες της παρακαταθήκης ενός μεγάλου δημιουργού και δημόσιου στοχαστή. Σήμερα, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ο ελληνικός κινηματογράφος συνδέεται ακόμη πιο ουσιαστικά με τον Λευκό Πύργο, το εμβληματικό σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Της πόλης των προσφύγων και της αέναης μετακίνησης ανθρώπων και ιδεών. Σήμερα, δεν γιορτάζουμε μια απλή σύζευξη τόπου και τέχνης, αλλά την αναγνώριση μιας κοινής μνήμης, ενός κοινού ορίζοντα, μιας πνευματικής συγγένειας ανάμεσα στο βλέμμα του δημιουργού και την ιστορία αυτής της πόλης.

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος άντλησε δημιουργικά στοιχεία από την αρχαία μυθολογία όχι για να την επαναλάβει, αλλά για να τη μετασχηματίσει σε μια μυθολογία του νεότερου ελληνισμού και των Βαλκανίων: Η αναπαράσταση στις ταινίες του επιτελείται όχι ως σκοπός αλλά ως χρόνος, καθώς οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων αντανακλώνται και καθορίζονται από τη μεγάλη Ιστορία. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έπλασε μια μυθολογία με αφηγήσεις για το ταξίδι, τα σύνορα, την εξορία, την ανθρώπινη μοίρα, μια μυθολογία της σιωπής που παρουσίασε στο παγκόσμιο κοινό την ταραχώδη ιστορία της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Τοπίο στην ομίχλη, Το βλέμμα του Οδυσσέα, Μια αιωνιότητα και μια μέρα, Το λιβάδι που δακρύζει. Ταινίες γυρισμένες εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη, που κρατούν ζωντανές τις εικόνες της όχι ως απλά σκηνικά, αλλά ως σύμβολα μνήμης» σημείωσε και πρόσθεσε: «Για τον Αγγελόπουλο, η θάλασσα υπήρξε ένας κατεξοχήν μυστηριακός τόπος, σκηνικό και σύμβολο μαζί. Η θάλασσα που απλώνεται από τη Θεσσαλονίκη έως τις ακτές του Ολύμπου, που γεφυρώνει τα Βαλκάνια με το Αιγαίο, που έφερε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πρόσφυγες, απόγνωση και ελπίδα. Οι σκιές της, η ομίχλη της, μια σιωπηλή διαρκής παρουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επέστρεφε ξανά και ξανά στη Θεσσαλονίκη και τη θάλασσά της. Σήμερα, ο Λευκός Πύργος, αιώνια χαραγμένος στην ποιητική του Αγγελόπουλου, αναγνωρίζεται ως Θησαυρός της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς. Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού, που κρατά αναμμένη τη φλόγα του ελληνικού κινηματογράφου και μας καλεί να κοιτάξουμε ξανά με καθαρό βλέμμα τον κοινό μας ορίζοντα».

Η τελετή διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, με την πολύτιμη βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Βασίλης Τερζόπουλος, συνεργάτης του Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.