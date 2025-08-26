Ο λογιστής ανιψιός… αποδείχθηκε απατεώνας – Πήρε από ηλικιωμένη 5.400 ευρώ - Real.gr

Άγνωστο πώς η ηλικιωμένη γυναίκα πείστηκε ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής της γραμμής ήταν ένας ανιψιός της ο οποίος μάλιστα ήταν και λογιστής.

Οπως αναφέρει το patris.gr, η 84χρονη από τη Σταλίδα ενημερώθηκε ότι της βεβαιώθηκε πρόστιμο από την εφορία και δέχτηκε να παραδώσει σε έναν άγνωστο που θα περνούσε από το σπίτι της ότι χρήματα είχε στο σπίτι. Συγκεκριμένα το ποσό των 5.400 ευρώ.

Αργότερα μιλώντας με τα παιδιά της ανακάλυψε ότι επρόκειτο για απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.