Ο οδηγός που χαρίζει ξύλινα μπρελόκ σε σχήμα λεωφορείου και το χαμένο πορτοφόλι που «αποκάλυψε» το μυστικό του - Real.gr

Ο 49χρονος Κυριάκος Καλεντερίδης, πλάι στη θέση του οδηγού έχει επιμελώς κρυμμένη μια σακούλα γεμάτη με χρωματιστά μπρελόκ σε σχήμα αστικού λεωφορείου και τον αριθμό «58». Είναι η γραμμή που εκτελεί το δρομολόγιο από Βενιζέλου μέχρι το Χορτιάτη, στην οποία εργάζεται αδιάκοπα εδώ και δυόμισι χρόνια, εξυπηρετώντας πίσω από το τιμόνι εργαζόμενους, φοιτητές, συνταξιούχους, κατοίκους κι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Η αγάπη και το μεράκι του για το επάγγελμα οδήγησαν τον κ. Καλεντερίδη στην ιδέα να παραγγείλει δεκάδες ξύλινα μπρελόκ ώστε να τα χαρίζει στους μικρούς επιβάτες της γραμμής. Τα παιδιά που βλέπει καθημερινά να ανεβοκατεβαίνουν με τους γονείς τους στο λεωφορείο και με τα οποία ανταλλάσσει «καλημέρες» και «καληνύχτες» ανάλογα με την ώρα της βάρδιας.

«Μοιράζομαι τη χαρά των παιδιών όταν μπαίνουν στο λεωφορείο και τους δίνω το σακουλάκι με τα μπρελόκ να διαλέξουν. Μέσα υπάρχουν ξύλινα λεωφορεία σε κόκκινο, μπλε και κίτρινο χρώμα κι αυτά επιλέγουν ποιο θέλουν για δώρο. Ξετρελαίνονται με την κίνηση και έχουν άλλη διάθεση στη διάρκεια της διαδρομής καθώς δημιουργείται μια φιλία με τον οδηγό. Δεν βλέπουν το λεωφορείο ως ένα απλό όχημα που τα μεταφέρει, αλλά σαν κάτι πιο προσωπικό. Τα δίνω με την καρδιά μου, γιατί κι εγώ εισπράττω χαρά από τη χαρά τους μέσα στην πίεση και τη μονοτονία του ωραρίου, πίσω από το τιμόνι», δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ) ο κ. Καλεντερίδης.

Σε όλη αυτή την «διαδρομή» των δυόμισι χρόνων που εργάζεται στα ΚΤΕΛ Σερρών, διότι εκεί ανήκει η γραμμή «58», ο οδηγός έχει παραγγείλει και έχει πληρώσει με δικά του χρήματα πάνω από 300 μπρελοκάκια σε σχήμα λεωφορείου, τα οποία και χάρισε σε παιδιά αλλά και σε επιβάτες, που στην πορεία μπορεί να έγιναν φίλοι.

Το μυστικό του χειροποίητου μπρελόκ, έως τώρα, ήταν καλά κρυμμένο και «αποκαλύφθηκε» από ένα …χαμένο πορτοφόλι! Ο κ. Καλεντερίδης πριν από λίγα 24ωρα βοήθησε στη Θεσσαλονίκη ένα νεαρό φοιτητή, τον Φίλιππο, να βρει το πορτοφόλι του, το οποίο έχασε κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το λεωφορείο. Και δεν ήταν μόνο τα χρήματα που υπήρχαν μέσα, οι κάρτες και τα σημαντικά έγγραφα, αλλά το ίδιο το πορτοφόλι είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον κάτοχό του.

Ο οδηγός έμαθε πως ο νεαρός φοιτητής τα έψαχνε εν αγωνιωδώς, πως είχε ήδη επικοινωνήσει με τα ΚΤΕΛ Σερρών και κράτησε το κινητό του τηλέφωνο στην περίπτωση που κάτι ακούσει ή κάπου βρεθεί το χαμένο αντικείμενο. Λίγη ώρα αργότερα, ο συνάδελφός του Στάθης Φώτης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ρουτίνας που πραγματοποιεί μετά το τέλος της κάθε διαδρομής, ενημέρωσε, μέσω της ομαδικής που έχουν οι οδηγοί στο Viber, πως βρέθηκε μέσα στο όχημα ένα πορτοφόλι και μια φοιτητική ταυτότητα.

Τότε, ο κ.Καλεντερίδης θυμήθηκε τον ταραγμένο φοιτητή και άμεσα του τηλεφώνησε. Μάλιστα, του πρότεινε να τον μεταφέρει ο ίδιος με το «58», στο οποίο είχε βάρδια εκείνη την ώρα, μέχρι τον τερματικό σταθμό του Χορτιάτη για να το παραλάβει. Εκεί, εκτός από το πορτοφόλι που έφτασε στα χέρια του νεαρού ιδιοκτήτη του, θέλησε να του χαρίσει και ένα από τα δωράκια του: ένα μπρελόκ με όλες τις λεπτομέρειες ενός αστικού λεωφορείου, με τη θέση του οδηγού και τις θέσεις καθισμάτων για τους επιβάτες, στα χρώματα του κόκκινου και του μαύρου, που με λευκά γράμματα γράφει «58 – Βενιζέλου – Πανόραμα Δ/ση Χορτιάτη» και το όνομα του οδηγού «Κυριάκος». Για να του θυμίζει την περιπέτεια του αλλά και το πόσο τυχερός στάθηκε που βρήκε ξανά τα προσωπικά του αντικείμενα.

«Δεν ήταν σκοπός μου να γίνει γνωστή η ιστορία με τα μπρελόκ ή η περιπέτεια του φοιτητή. Ό,τι κάνω δεν το κάνω επιτηδευμένα… Κάνω μια δουλειά, στην οποία θέλω να υπάρχει δημιουργικότητα και διάδραση με τους επιβάτες. Ο φοιτητής ήταν ανήσυχος από όλη αυτή την περιπέτεια του και θέλησα στο τέλος, εκτός από το πορτοφόλι να του δώσω ένα μπρελόκ, από αυτά που μοιράζω στα μικρά παιδιά, για να νιώσει καλύτερα», εξηγεί ο κ. Καλεντερίδης.