Ο Όμιλος Attica διακρίθηκε με 21 βραβεία στα Tourism & Travel Marketing Awards 2025 - Real.gr

1 Platinum & Gold, 9 Gold, 7 Silver και 3 Bronze βραβεία για τις δράσεις του Ομίλου που αφορούν την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις Καινοτόμες Πρακτικές Εξυπηρέτησης Πελατών. Βράβευση της ομάδας Marketing του Ομίλου για 2η συνεχόμενη χρονιά ως “In-House Marketing Team of the Year”.

Ο Όμιλος Attica, μέσω των εταιρειών Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, απέσπασε συνολικά 21 διακρίσεις στην τελετή απονομής των Tourism & Travel Marketing Awards 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έλαβε 1 βραβείο Platinum & Gold, 9 Gold, 7 Silver και 3 Bronze για δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών.

Επιπλέον, για 2η συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα Marketing του Ομίλου τιμήθηκε ως “In–House Marketing Team of the Year”, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί και τη δυναμική της παρουσία στον τομέα του travel marketing.

Οι βραβεύσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, αναγνωρίζοντας:

• Την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής ESG και τη δέσμευση για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Τις πρωτοβουλίες marketing που ενισχύουν την εμπειρία του επιβατικού κοινού και αναβαθμίζουν συνολικά την επικοινωνία του Ομίλου, σε κάθε σημείο διάδρασης, online και offline.

• Την αξία του μεγαλύτερου προγράμματος πιστότητας στην ελληνική ακτοπλοΐα, το Seasmile, το οποίο μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια εμπειρία με επιπλέον αξία και προνόμια.

• Τις βέλτιστες πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

• Τις στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και τη συστηματική υποστήριξη των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

• Τις δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση στον τουρισμό και προάγουν τη συμπερίληψη.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν το όραμα και τη στρατηγική του Ομίλου Attica, ο οποίος συνεχώς ενσωματώνει τις αρχές ESG σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, ο Όμιλος αναδεικνύει τη δέσμευσή του στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιωτικών περιοχών της χώρας.