Ο Όμιλος L’Oréal κατακτά για 10η συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία αξιολόγηση ΤΡΙΑ «Α» του CDP για τη δέσμευση να ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας - Real.gr

Ο Όμιλος L’Oréal διακρίθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά με την ανώτατη αξιολόγηση ΤΡΙΑ «Α» από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP, για την ηγετική του θέση στην εταιρική διαφάνεια και τις επιδόσεις του στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δασών και την ασφάλεια των υδάτων, αποτελώντας την πρώτη και μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που έχει κατακτήσει αυτή τη διάκριση.

Η L’Oréal συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μόλις 23 εταιρείες που έλαβαν τη βαθμολογία «AAA» το 2025, από σύνολο 22.100 εταιρειών που υπέβαλαν στοιχεία, και είναι η μοναδική που έχει πετύχει αυτή τη διάκριση δέκα συνεχόμενες φορές. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την ουσιαστική δέσμευση της L’Oréal στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων για το 2024, η L’Oréal κατάφερε να καλύψει το 97% των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεών της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διασφαλίσει ότι το 92% των βιολογικής προέλευσης συστατικών και υλικών που χρησιμοποιούνται σε φόρμουλες και συσκευασίες προέρχονται από βιώσιμες και πλήρως ιχνηλατήσιμες πηγές, καθώς και να εξασφαλίσει ότι το 53% του νερού που χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές της διαδικασίες, προέρχεται από ανακυκλωμένες ή επαναχρησιμοποιούμενες πηγές.

«Αυτό το άνευ προηγουμένου επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της βαθιά ριζωμένης δέσμευσης της L’Oréal να ενσωματώνει πλήρως τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής και στις καθημερινές της λειτουργίες», δήλωσαν η Ezgi Barcenas, Chief Corporate Responsibility Officer, και ο Antoine Vanlaeys, Chief Operations Officer του Ομίλου L’Oréal. «Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει την αφοσίωση των ομάδων μας και ολόκληρου του οικοσυστήματός μας. Περισσότερο από ποτέ, παραμένουμε προσηλωμένοι στην καινοτομία και τις συνεργασίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου L’Oréal, ανέφερε:

«Ως ο μεγαλύτερος όμιλος ομορφιάς παγκοσμίως, αναγνωρίζουμε τη μοναδική μας θέση και την ευθύνη μας να επιφέρουμε ουσιαστική και πραγματική αλλαγή. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η L’Oréal είναι η μοναδική εταιρεία που έχει κατακτήσει για 10η συνεχόμενη χρονιά την ανώτατη τριπλή αξιολόγηση από το CDP. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας,, που εργάζονται ακούραστα, για να δημιουργούμε μαζί, την ομορφιά που κινεί τον κόσμο».

Η βαθμολόγηση του CDP βασίζεται σε μια αυστηρή και ανεξάρτητη μεθοδολογία, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο TCFD. Αξιολογεί το βάθος και την ποιότητα των εταιρικών αναφορών, την κατανόηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και την τεκμηρίωση βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού φιλόδοξων στόχων και της εφαρμογής επαληθευμένων δράσεων. Το CDP διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων παγκοσμίως και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για επενδυτικές και προμηθευτικές αποφάσεις που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια net-zero, βιώσιμη και θετική για τον πλανήτη παγκόσμια οικονομία. Το 2025, 640 επενδυτές, με συνολικό ενεργητικό 127 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ζήτησαν από το CDP τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Sherry Madera, CEO του CDP, δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη Λίστα Α του CDP. Οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν βαθμολογία “Α” αποδεικνύουν ότι η περιβαλλοντική φιλοδοξία και η εμπορική ισχύς μπορούν να συνυπάρχουν. Η ποιοτική συλλογή δεδομένων προσφέρει στους ηγέτες τη βεβαιότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη – αποφάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα, προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια και προστατεύουν τα οικοσυστήματα. Οι οργανισμοί αυτοί αποδεικνύουν ‘’που μπορούν να φτάσουν όταν η διαφάνεια αποτελεί τη βάση της δράσης