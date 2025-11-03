Ο Πάνος Σόμπολος στον realfm 97.8 για το μακελειό στα Βορίζια - Τι αναφέρει στο βιβλίο του για τις βεντέτες - Real.gr

Για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς επίσης και για το βιβλίο του με τίτλο: «Βεντέτες: Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα», μίλησε ο καταξιωμένος επί δεκαετίες αστυνομικός συντάκτης, Πάνος Σόμπολος.

Ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ μίλησε στον realfm 97.8 και στον Γιώργο Χουδαλάκη και την Ελένη Κατσαμπέκη για το αιματοκύλισμα, με δύο νεκρούς, που έλαβε χώρα στο ορεινό χωριό και ξύπνησε μνήμες μιας ανάλογης βεντέτας που είχε λάβει χώρα στην ίδια περιοχή πριν από 70 χρόνια.

Μάλιστα, στο βιβλίο του με τίτλο:«Βεντέτες: Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα», ο ίδιος έχει ασχοληθεί με το αιματηρό περιστατικό που συνέβη το 1955 που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο:

«Στη δεκαετία του 1950 συνέβη μια φοβερή τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έξι κάτοικοι και να τραυματιστούν άλλοι 14 συγχωριανοί τους, οι περισσότεροι από τους οποίους ακρωτηριάστηκαν κι έμειναν ανάπηροι και ταλαιπωρούνταν σ’ όλη τη ζωή τους!». Σε αυτή τη βεντέτα, που η αιματηρή δράση της ολοκληρώθηκε σε μόλις δύο ώρες «οι δράστες χρησιμοποίησαν όλων των ειδών τα όπλα, όπως μαχαίρια, πιστόλια, αλλά και μια χειροβομβίδα, που διαμέλισε κάποια από τα θύματα. Ήταν μάλιστα βεντέτα για ασήμαντη αφορμή! Αιτία; Μια δασική παράβαση κοπής δέντρων…».

«Όλα ξεκίνησαν από τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου και το πανηγύρι της περιοχής. Ηταν το έτος 1955 που ξεκίνησε η πρώτη σφαγή, όταν ο δασοφύλακας της περιοχής Γιάννης Φρ., 38 χρόνων, που καθόταν έξω από ένα καφενείο, δέχτηκε επίθεση από τον 31χρονο Μανούσο Β. Όλοι λένε ότι το έγκλημα με απανωτές μαχαιριές ήταν προσχεδιασμένο κι αυτό υποστήριξε και το σχετικό παραπεμπτικό εισαγγελικό βούλευμα.»

Ακούστε το απόσπασμα από την εκπομπή: