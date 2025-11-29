Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ. στην Αττική οδό - Ο λόγος που δεν έγινε δεκτή η ένσταση - Real.gr

Τι πρόκειται να συμβεί από δω και πέρα για τον Έλληνα τενίστα.

O πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά Απόστολος, ήταν αυτός που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της Lotus όταν την έπιασε κάμερα της τροχαίας να τρέχει με 210 χλμ. στην Αττική οδό. Αυτό υποστήριξε ο Απόστολος Τσιτσιπάς σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, καθώς, όπως ανέφερε, ο πατέρας του Στέφανου παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής Οδού με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του.

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι το αδίκημα βεβαιώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι το περασμένο Σάββατο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές αλλά ούτε και στο gov.gr που είχε πάει η βεβαίωση του προστίμου και της παράβασης και ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο 7 ημερών για ένσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του είχε υποστηρίξει ότι δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αμάξι γιατί εκείνη την περίοδο έλειπε διακοπές στην Αφρική.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η «ένσταση» ότι ο οδηγός δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά ο πατέρας του Απόστολος καθώς έχει περάσει το επταήμερο, και επομένως δεν γίνεται αποδεκτό για αφαίρεση και κράτηση το δικό του δίπλωμα. Αρα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκείνος που θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του για έναν χρόνο. Το δίπλωμα έχει αφαιρεθεί τυπικά, αλλά πρέπει, επιπλέον, να παραδωθεί.