Ο Παύλος Ασλανίδης νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών - Δεν προσήλθε στην ψηφοφορία η Καρυστιανού - Real.gr

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.

Στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού είχαν ζητήσει μέλη του συλλόγου συγγενών, μετά την απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Σύλλογο, η Μαρία Καρυστιανού δεν έθεσε υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες και δεν συμμετείχε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, εμμένοντας στην απόφαση της αποχώρησης της από το ΔΣ.