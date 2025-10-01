Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα από το incharge - Real.gr

Ενα σημαντικό βήμα για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας είναι σε εφαρμογή από τον Ιούνιο.

Το δίκτυο incharge της nrg ενεργοποίησε τον πρώτο ταχυφορτιστή 480kW στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα και όχι μόνο.

Λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση ταχυφορτιστών 360kW σε κομβικά σημεία πανελλαδικά, το incharge περνά στο επόμενο επίπεδο, παρουσιάζοντας τον πιο γρήγορο και ισχυρό φορτιστή στη χώρα.

Σε ιδανικές συνθήκες και με συμβατό όχημα, η φόρτιση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας ολόκληρης εβδομάδας μέσα σε μόλις 10 λεπτά – μια καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα στην εμπειρία της ηλεκτροκίνησης.

Ο νέος φορτιστής βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αττικής, στη Λεωφ. Κηφισίας 221 στο Μαρούσι (parking Optima Bank), προσφέροντας 24/7 πρόσβαση, τρεις θέσεις φόρτισης και τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης οχημάτων με δυναμική κατανομή ισχύος.

Πρόκειται για στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ταχεία επαναφόρτιση εντός του αστικού ιστού, εκεί όπου οι καθημερινές ανάγκες των οδηγών είναι πιο πιεστικές.

Σήμερα, το incharge αποτελεί το δίκτυο με τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα και διαθέτει περισσότερους από 200 φορτιστές στους αυτοκινητοδρόμους και σε επιλεγμένα σημεία αστικής σημασίας. Με τη νέα αυτή προσθήκη, η nrg επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξελίσσει συνεχώς τις υποδομές της, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά στους οδηγούς.

Όπως δήλωσε ο Ηλίας Πετρής, Business Operations Manager της nrg:

«Η ενεργοποίηση του πρώτου ταχυφορτιστή 480kW στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Στην nrg επενδύουμε διαρκώς στις υποδομές και τις υπηρεσίες του δικτύου incharge, με στόχο να προσφέρουμε στους οδηγούς την πιο αξιόπιστη, γρήγορη και σύγχρονη εμπειρία φόρτισης».

Η νέα σεζόν βρίσκει τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων με ακόμη περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη ευελιξία και –κυρίως– τη σιγουριά ότι η φόρτιση δεν είναι πια εμπόδιο αλλά μέρος μιας ξέγνοιαστης καθημερινότητας.