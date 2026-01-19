Ο Σωκράτης διδάσκει στην Αρχαία Αγορά - Το νέο βιβλίο του Τάσου Κοντογιαννίδη - Real.gr

Στον μεγάλο φιλόσοφο της αρχαιότητας, Σωκράτη, αναφέρεται το βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσου Κοντογιαννίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πελασγός».

O σοφός δάσκαλος εμφανίζεται ξαφνικά στη σκιά μιας γέρικης ελιάς στην Αρχαία Αγορά, μαζεύονται μετά οι μαθητές του και τους διδάσκει. Αυτή η εικόνα εμφανίζεται στο ενύπνιο του συγγραφέα του βιβλίου, Τάσου Κοντογιαννίδη, ο οποίος ζει και μετέχει στα όσα συμβαίνουν στη σκιά της ελιάς που δίδασκε ο φιλόσοφος. Αρχίζει τη διδασκαλία του ο Σωκράτης με διαλόγους με όλους τους μαθητές του και ο συγγραφέας μάς «ξεναγεί» σε όσα συμβαίνουν εκεί και περιγράφει πολλά απρόοπτα.

«Καλύτερη προσέγγιση του πνεύματος του Σωκράτη, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ, αν δεν μου τη φανέρωνε ένα ενύπνιο, όπως είχε γίνει και με τον Σκιπίωνα. Αυτό το ενύπνιο στάθηκε αφορμή να μελετήσω πολύ περισσότερο και σε βάθος αυτόν τον μεγάλο διδάσκαλο, τον λιθοξόο των χαρακτήρων των μαθητών του, της γενιάς του και όλης της ανθρωπότητας», γράφει ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου, εξηγώντας πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου.

«Ονειρα έβλεπε και ο ίδιος ο Σωκράτης και έδινε σε αυτά μεγάλη σημασία, επειδή τα θεωρούσε θεόπεμπτα. Οταν ξύπνησα από το ενύπνιο -και ήταν όντως όνειρο θερινής μεσημβρίας- έπιασα τον εαυτό μου με συναισθήματα που μου έφεραν θλίψη, απογοήτευση, έντονη συγκίνηση. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το όνειρο ήταν ο Σωκράτης σε μια συνάντηση με τους μαθητές του, στις παρυφές του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως… Πέρασε πολλή ώρα για να συνέλθω και να ταξινομήσω τη σκέψη μου. Η μορφή του Σωκράτη ήταν παρούσα, χαραγμένη μέσα μου. Και όσα είχαν συμβεί με είχαν επηρεάσει και με είχαν σημαδέψει. Η διδασκαλία, η νοοτροπία, η σωφροσύνη, η ανδρεία και η σοφία του δασκάλου…», γράφει ο Τ. Κοντογιαννίδης.

«Περιήγηση στην Αθήνα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κεφάλαιο όπου ο συγγραφέας συνομιλεί με τον μεγάλο φιλόσοφο, την ώρα που περπατούν στην Αθήνα του σήμερα, περιγράφοντας τη μεγάλη αγωνία του όταν αντίκρισε τα αυτοκίνητα.

«Στηριζόμενος με το δεξί του χέρι στο ραβδί και το αριστερό στον ώμο μου, περπατήσαμε συνομιλώντας μέχρι να φτάσουμε στην οδό Αποστόλου Παύλου. Από εκεί μου φαινόταν πως άλλαζε το τοπίο. Από την αρχαιότητα βαδίζαμε στη σημερινή πραγματικότητα. Μόλις κατεβήκαμε στον δρόμο, ο Σωκράτης άρχισε να με τραβά, να κρύβεται πίσω μου, να τρομάζει από το πέρασμα των αυτοκινήτων». «Τι είναι αυτά, νέε μου;», ρώτησε ο Σωκράτης τον συγγραφέα που του απάντησε: «Αυτοκίνητα, δάσκαλε. Μπαίνεις μέσα και με ταχύτητα σε πηγαίνουν εκεί που θέλεις», συνέχισε ο συγγραφέας, με τον φιλόσοφο να αναρωτιέται τι απέγιναν οι άμαξες που γνώριζε αλλά και πώς κινούνται τα αυτοκίνητα.

«Πλησιάσαμε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο για να του εξηγήσω. Τον είδα φοβισμένο να το πλησιάζει. “Μην φοβάσαι δάσκαλε”, του είπα και για να του δείξω πόσο ακίνδυνο ήταν το κλώτσησα. “Μη το φοβάσαι, δεν έχει ψυχή. Κινείται μόνο όταν το θελήσεις εσύ”. Εκείνη τη στιγμή ήρθε και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, έβαλε εμπρός την μηχανή και έλυσε την απορία του ανθρώπου που τεχνολογικά είχε μείνει στο 396 π.Χ.».

Ο Τ. Κοντογιαννίδης γεννήθηκε στα Κομνηνά Ξάνθης. Στη μακρά δημοσιογραφική πορεία του εργάστηκε στις εφημερίδες «Ακρόπολις», «Απογευματινή», «Ελεύθερος Τύπος», «Εθνικός Κήρυξ» και «Πρωινή», στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, στην ΕΡΤ και στην τηλεόραση του Μega.