Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό - Real.gr

Φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το Φθινόπωρο του 2024 όπου είχε συναντήσει τους στρατολόγους του έρχονται στο φως.

του Θεοδόση Πάνου

Οι φωτογραφίες είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2024. Στις δύο πρώτες φωτογραφίες ο αξιωματικός απεικονίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε για να παρέχει πληροφορίες στις κινεζικές αρχές, ο οποίος έχει κατονομασθεί ως «Στίβεν Γουέιν».

Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο ίδιος στο Σινικό Τείχος τόσο με τον Στίβεν, όσο και με ένα τρίτο πρόσωπο με το όνομα «Γουίλιαμ», ο οποίος συστήθηκε στον Σμήναρχο ως προϊστάμενος του «Στίβεν».