Ο Τάκης Γιαννέτος ντύνει τη βιωσιμότητα με κομψότητα στην Athens Fashion Week - Real.gr

Ο Οίκος Giannetos παρουσιάζει τη συλλογή “Sustainable Elegance” στην 36η Athens Fashion Week.

Με μια καλλιτεχνική προσέγγιση υψηλής αισθητικής και ουσιαστικού συμβολισμού, ο Οίκος Giannetos παρουσίασε τη νέα του συλλογή “Sustainable Elegance”, στο πλαίσιο της 36ης Athens Fashion Week, στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Ο Τάκης Γιαννέτος, με βαθιά αίσθηση της ευθύνης απέναντι στη σύγχρονη εποχή και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της μόδας, οραματίστηκε και υλοποίησε ένα show που ξεπέρασε τα όρια της πασαρέλας — ένα καλλιτεχνικό statement για τη βιώσιμη κομψότητα.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό βίντεο-performance, όπου ρούχα μετατρέπονταν σε σκουπίδια, αποτυπώνοντας την κατάρρευση της υπερκατανάλωσης. Στο κέντρο της πασαρέλας, ένα μοντέλο μέσα σε σακούλα σκουπιδιών σηκώθηκε και περπάτησε, σηματοδοτώντας την αναγέννηση μέσα από τη βιωσιμότητα. Το κοινό παρακολούθησε ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, όπου η κομψότητα δεν ήταν απλώς αισθητική, αλλά στάση ζωής.

Η “Sustainable Elegance” είναι μια συλλογή σχεδιασμένη με φυσικά, οικολογικά υλικά και διαχρονική ραπτική. Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ληθινή πολυτέλεια είναι βιώσιμη.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος περπάτησε στην πασαρέλα, στηρίζοντας με την παρουσία του το μήνυμα της συλλογής.

Το show ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη ανταπόκριση από κοινό και media, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της δημιουργικής ταυτότητας του Οίκου Giannetos since 1907.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την παρουσίαση:

Art Direction: Takis Giannetos & Panos Nikolakopoulos

Directed by: Takis Giannetos & Panos Nikolakopoulos

Visuals & VFX: arTension

Sound Effects: Groovonik

Original Music: composed by Panos Nikolakopoulos, exclusively for Giannetos since 1907

PR: George Davlas