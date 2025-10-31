Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Real.gr

Quantcast
17:30, 31/10/2025
Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για την τέχνη και αποκαλύπτει ποιον αθλητή θα ήθελε να υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Τι σχέση έχει ο Ιεροκλής Στολτίδης με τον ηθοποιό Χιθ Λέτζερ που έπαιξε στο «Τζόκερ», η όπερα της Βιέννης με το «Πόσουμ» από την ταινία “Ice Age” και τα apps για delivery με μια βουτιά σε παγωμένη πισίνα;

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Βαγγέλης Δαούσης φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και απαντά σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα με χιούμορ και αθλητική διάθεση.

Ο πρωταγωνιστής της νέας κωμικής σειράς του Mega «HOTΕΛ ΕΛVIRA» δηλώνει φανατικός φίλος του Ολυμπιακού και σχολιάζει τον αγώνα της ομάδας του με τον Άρη που θα διεξαχθεί το Σάββατο (20:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Εξηγεί γιατί δεν έγινε ποδοσφαιριστής, διηγείται το πιο περίεργο περιστατικό από τα τηλεοπτικά γυρίσματα, αποκαλύπτει ποιον αθλητή θα ήθελε να υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη και ποιον μεγάλο ποδοσφαιριστή αντιπαθεί για τον χαρακτήρα του και αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη.

Δείτε το επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με τον Βαγγέλη Δαούση:

 

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

 

