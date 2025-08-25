Ο «βασιλιάς» της τουρκικής μαφίας και οι «χρυσές» δουλειές στην Ελλάδα - Real.gr

Ποιος είναι ο άνδρας με το προσωνύμιο «Ρέιζ» που συνελήφθη μαζί με άλλους πέντε συμπατριώτες του στην Αττική.

Σε ένα από τα ηγετικά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας οδηγήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συστηματική παρακολούθηση τουλάχιστον οκτώ μηνών. Ο 29χρονος με τα αρχικά Μ.Γ. και το προσωνύμιο «Ρέιζ» εκτιμάται ότι είναι επικεφαλής ενός κυκλώματος που δρα σε τουλάχιστον τρεις χώρες, στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, ελέγχοντας τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη. Μαζί με τους πέντε συμπατριώτες του, που συνελήφθησαν από τις ελληνικές Αρχές, βρισκόταν στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αγοράζοντας μάλιστα και το πολυτελές σπίτι στον Ωρωπό, όπου και συνελήφθη.

Η Αστυνομία αναμένεται να εστιάσει τις έρευνές της στο ξέπλυμα των χρημάτων του εγκληματικού δικτύου που διευθύνει ο 29χρονος, ο οποίος έχει… βαριά κληρονομιά. Ο «Ρέιζ» είναι γιος ενός εκ των μεγαλύτερων αφεντικών των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων. Ο πατέρας του θεωρούταν ο βασικός εισαγωγέας κοκαΐνης στην Τουρκία, διατηρώντας απευθείας επαφές με τα καρτέλ της Κολομβίας και φέροντας το προσωνύμιο «μάγειρας», καθώς έφερνε εμποτισμένα ναρκωτικά σε προϊόντα, τα οποία έπειτα έβραζε για να τα προωθήσει στη μαύρη αγορά.

Ο ίδιος ο 29χρονος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες από την τουρκική Δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων και η ανθρωποκτονία. Εκτός από το εμπόριο ναρκωτικών, διώκεται και για εμπόριο όπλων, ενώ η εγκληματική ομάδα του θεωρείται ότι έχει παίξει κομβικό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια στη διακίνηση προσφύγων μεταξύ των τουρκικών παραλίων και των ελληνικών νησιών. Ετσι, οι Αρχές εκτιμούν ότι έχει στη διάθεσή του τεράστια χρηματικά ποσά, μέρος των οποίων ενδέχεται να έχουν ήδη ξεπλυθεί στην Ελλάδα.

«Πλυντήριο»

Οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν σε τρεις πολυτελείς κατοικίες, στον Ωρωπό, στον Νέο Βουτζά και στον Μαραθώνα, είχαν επίσης νοικιάσει πανάκριβα αυτοκίνητα, δύο Porsche και μία θωρακισμένη Mercedes. Εκτός από τα όπλα και τα ναρκωτικά, που εντοπίστηκαν στις βίλες όπου διέμεναν, οι Αρχές βρήκαν και αποδείξεις για αγορές πολυτελών προϊόντων, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πολυτελείς κατοικίες στις οποίες διέμεναν δεν είχαν ενοικιαστεί από πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως έχει συμβεί πολλές φορές με Τούρκους μαφιόζους που πέφτουν στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. Αντιθέτως και τα τρία σπίτια έχουν αγοραστεί. Μάλιστα, τα χρήματα της αγοράς των ακινήτων προέρχονται από εταιρείες από τη Βουλγαρία, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για προσπάθεια ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης σε εταιρεία που έχει έδρα τη Βουλγαρία ανήκουν και τα τρία ακριβά αυτοκίνητα με τα οποία κινούνταν οι έξι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, η έρευνα θα κινηθεί γύρω από τα στοιχεία που υπάρχουν για την προσπάθεια του 29χρονου να στήσει ένα «πλυντήριο» μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημείο των ερευνών αφορά τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργατών της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας στη χώρα μας. Μεταξύ των άλλων πέντε που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς βρίσκεται και ο αδελφός του «Ρέιζ», ενώ εκτιμάται ότι το δίκτυό του στην Ελλάδα δεν περιορίζεται σε όσους έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Μετά το 2016, τη χρονιά της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, αρκετοί Τούρκοι μαφιόζοι άρχισαν να έρχονται στη χώρα μας, ζητώντας μάλιστα πολιτικό άσυλο. Αποτέλεσμα ήταν κάποιες ελληνικές περιοχές να μετατραπούν σε κρησφύγετα για τους Τούρκους εγκληματίες, αλλά και σε τόπους συνάντησης για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών που έχουν μεταξύ τους.

Αποκορύφωμα ήταν η εκτέλεση έξι Τούρκων στην Αρτέμιδα, τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024, το κέντρο της Γλυφάδας μετατράπηκε σε πεδίο ανταλλαγής πυροβολισμών, από τους οποίους σκοτώθηκαν δύο Τούρκοι. Ακόμη, στα τέλη του Μαΐου, στέλεχος της ΕΥΠ είχε δεχθεί πυροβολισμούς από έναν Τούρκο υπήκοο, τον οποίο είχε θέσει υπό παρακολούθηση. Σε συνεργασία με την ΕΥΠ, η Αστυνομία έχει «χαρτογραφήσει» δεκάδες από τους Τούρκους μαφιόζους που βρίσκονται στη χώρα μας. Ο στόχος είναι διπλός. Προτεραιότητα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι να κλείσει οριστικά ο κύκλος του αίματος που έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι κακοποιοί στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί άλλο περιστατικό δημόσιας εκτέλεσης, όπως οι δολοφονίες που έχουν γίνει κυρίως στην Αττική τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον όμως, η Αστυνομία θέλει να πλήξει και τις παράνομες δραστηριότητες που εκτιμάται ότι έχουν ξεκινήσει τα μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, οι οποίες εκτείνονται από το εμπόριο ναρκωτικών μέχρι και τη διακίνηση μεταναστών.

