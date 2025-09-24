Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ολοκληρώνει την περιοδεία του με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων - Real.gr

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού και μετά από μια χορταστική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο ακέραιος και ακούραστος «αιώνιος έφηβος», θα δονήσει και φέτος τις καρδιές μας με μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Με πάνω από πενήντα χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, καλλιτεχνικές συνεργασίες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού και εμβληματικά τραγούδια μεγάλων ποιητών, στιχουργών και συνθετών, που διαπέρασαν τα βιώματα και τις αναμνήσεις τουλάχιστον τριών γενεών, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με την αισθαντικά τρυφερή φωνή, ξέρει πολύ καλά πώς να μετατρέπει κάθε συναυλία του σε μια μεγάλη ορμητική γιορτή.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μάς προσκαλεί σε μια ζωντανή αναδρομή στη δισκογραφία του — μια πορεία γεμάτη τραγούδια που παραμένουν επίκαιρα και αγαπημένα από γενιά σε γενιά. Κανείς δεν μένει απ’ έξω: μικροί και μεγάλοι βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά. Με την ξεχωριστή του παρουσία και τη χαρακτηριστική αισθαντική φωνή του μοιράζεται μαζί μας τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει, μας έχουν ενώσει, μας έχουν ξεσηκώσει.Τα ερωτικά του, τα πιο ροκ κομμάτια του, τις μπαλάντες, τα κοινωνικά του τραγούδια.

Για μια τελευταία βραδιά ο κουρσάρος της καρδιάς μας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θα μας ταξιδέψει σε όλες τις μεγάλες και μικρές μας στιγμές.

Μαζί του οι μουσικοί:

Πιάνο – keyboards: Ανδρέας Αποστόλου

Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη

Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης

Κιθάρες – τραγούδι: Απόστολος Μόσιος

Τύμπανα: Γιώργος Κατσίκας

Ηλεκτρικό Μπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Ενορχηστρώσεις: Ανδρέας Αποστόλου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Link προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/summer/basilis-papakonstantinou-kalokairi-2025/

Σημεία Προπώλησης:

Σε όλα τα καταστήματα Public, Media Markt και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης more.com

Ηλεκτρονικά στο www.more.com

Τηλεφωνικά στο 11876

Οργάνωση παραγωγής: STRAYMUSIC, straymusic12@gmail.com

Χρήσιμα links:

www.straymusic.gr

www.vasilisp.com

www.facebook.com/PapakonstantinouV