Ο ξένος Τύπος για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Διεθνής αντίκτυπος για την κρητική βεντέτα - Real.gr
08:37, 02/11/2025
Πρώτο θέμα στη διεθνή κοινότητα είναι το μακελειό στα Βορίζια, με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία να ασχολούνται εκτενώς με τo αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

To σοκαριστικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα αποτέλεσε από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας στον ξένο Τύπο, που στέκεται ιδιαίτερα στο αιματηρό έθιμο της βεντέτας.

«Οι βεντέτες αποτελούν σπάνιο, αλλά υπαρκτό, υπόλειμμα μιας παλιάς κουλτούρας τιμής και αντεκδίκησης», γράφει χαρακτηριστικά το Reuters, αναδεικνύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα της Κρήτης.

 


Η βρετανική Daily Mail στο σχετικό ρεπορτάζ της κάνει αναφορές στη βόμβα και στα πολεμικά τυφέκια που χρησιμοποιήθηκαν.

Το AP τονίζει την οδύνη των κατοίκων, που δηλώνουν «σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι». Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ότι «η Κρήτη δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια».

H γερμανική «Spiegel» αναφέρει από την πλευρά της «Οι αιματηρές βεντέτες -που στην Ελλάδα ονομάζονται βεντέτες- εξακολουθούν να ξεσπούν περιστασιακά σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου οι παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις».

Τα πρωτοσέλιδα των ξένων Μέσων για το μακελειό στα Βορίζια:

 

