Ο ξένος Τύπος για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Διεθνής αντίκτυπος για την κρητική βεντέτα - Real.gr

Πρώτο θέμα στη διεθνή κοινότητα είναι το μακελειό στα Βορίζια, με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία να ασχολούνται εκτενώς με τo αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

To σοκαριστικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα αποτέλεσε από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας στον ξένο Τύπο, που στέκεται ιδιαίτερα στο αιματηρό έθιμο της βεντέτας.

«Οι βεντέτες αποτελούν σπάνιο, αλλά υπαρκτό, υπόλειμμα μιας παλιάς κουλτούρας τιμής και αντεκδίκησης», γράφει χαρακτηριστικά το Reuters, αναδεικνύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα της Κρήτης.

Two dead, several injured in shooting on Greek island of Crete https://t.co/Asmmpz8T9z https://t.co/Asmmpz8T9z — Reuters (@Reuters) November 1, 2025



Η βρετανική Daily Mail στο σχετικό ρεπορτάζ της κάνει αναφορές στη βόμβα και στα πολεμικά τυφέκια που χρησιμοποιήθηκαν.

Το AP τονίζει την οδύνη των κατοίκων, που δηλώνουν «σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι». Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ότι «η Κρήτη δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια».

H γερμανική «Spiegel» αναφέρει από την πλευρά της «Οι αιματηρές βεντέτες -που στην Ελλάδα ονομάζονται βεντέτες- εξακολουθούν να ξεσπούν περιστασιακά σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου οι παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις».

Τα πρωτοσέλιδα των ξένων Μέσων για το μακελειό στα Βορίζια:

🚨BREAKING: A feud between two families left at least 2 dead and 15 injured after a shooting in Vorizia village on the Greek island of Crete; over 2,000 rounds were fired. pic.twitter.com/c6JfmMR9sD — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025

Holiday hotspot horror as two dead and six injured in shooting after explosion https://t.co/3lN2Yg70Ht pic.twitter.com/VC8i2iBl4p — The Mirror (@DailyMirror) November 1, 2025