Ο άνθρωπος στο επίκεντρο: Έξι ατομικές εκθέσεις στο ΕΜΣΤ

Πάμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για να απολαύσουμε 6 ατομικές εκθέσεις γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, που φιλοξενούνται εκεί από τις 28 Ιανουαρίου

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Tο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τον κύκλο των χειμερινών ατομικών του εκθέσεων, με θεματικό επίκεντρο την επίδραση που ασκεί το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύγχρονη οικονομία της τεχνολογίας στις σχέσεις και τη σύγχρονη ζωή.

Με τις εκθέσεις του Μιχαήλ Καρίκη, της Ελένης Μπαγάκη, της Έρικας Σκούρτη, της Hannah Toticki, του Melanie Bonajo, καθώς και την in situ ζωγραφική εγκατάσταση του Dan Perjovschi, υφαίνεται μια εκθεσιακή διαδρομή που εκτείνεται σε όλο το Μουσείο, με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ομαδική έκθεση «Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας», η οποία εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Εργασιακή ζωή

«Τα πάντα, παντού, διαρκώς» τιτλοφορείται η έκθεση της Hannah Toticki, που φιλοξενείται έως τις 28 Μαϊου στο ισόγειο, σε επιμέλεια της Ιόλης Τζανετάκη. Είναι η πρώτη παρουσίαση του έργου της καταξιωμένης Δανής καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα και η πρώτη εκτεταμένη μουσειακή της έκθεση στην Ευρώπη. Η Toticki εμπνέεται από τη μόδα, το ντιζάιν, το θέατρο και την ποπ κουλτούρα. Συχνά, τα γλυπτά και οι εγκαταστάσεις της σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο σώμα. Η έκθεση της στο ΕΜΣΤ εξετάζει τη συναισθηματική αρχιτεκτονική που δημιουργούν τα εργασιακά περιβάλλοντα στις δυτικές κοινωνίες, τις επιπτώσεις της εξουθένωσης στην καθημερινότητά μας, την εξάρτηση από την εργασιακή ζωή και τον προβληματικό ρόλο της αϋπνίας σε μια κοινωνία που παλεύει για παραγωγικότητα και επιτάχυνση.

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των εγκαινίων, θα παρουσιαστεί στο φουαγιέ η περφόρμανς της Toticki, «In Sacred Work» (18.00 και 20.30, διάρκεια 10’). Η καλλιτέχνις συμμετέχει επίσης στην έκθεση «Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας».

Ονειρική αναζήτηση

Η έκθεση της Ελένης Μπαγάκη «Something like a poem, a nude and flowers in a vase» φιλοξενείται στο Project Room 1 έως τις 7 Μαϊου, σε επιμέλεια Τίνας Πανδή. Το έργο της περιλαμβάνει ζωγραφική, γλυπτά, σχέδια, κείμενα, βιβλία, βίντεο και σημειώσεις. Συνηθίζει να διαπλέκει προσωπικές εμπειρίες και επινοημένα συμβάντα σε καινούριες αφηγήσεις, και να διερευνά ζητήματα γύρω από τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, τις έμφυλες αναπαραστάσεις ή την εργασιακή επισφάλεια. Η φυγή, η νομαδική περιπλάνηση και η αναζήτηση του «ανήκειν» βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας της. Μέσα από τη συλλειτουργία ζωγραφικής, σχεδίων, ηχητικών έργων και κειμένων, η έκθεση «Something like a poem, a nude, and flowers in a vase» διαμορφώνεται ως μια συνθήκη ονειρικής περιπλάνησης και παρατήρησης πάνω στην επιθυμία, τη σεξουαλικότητα, και την ερωτική αναζήτηση.

Προσωπικά αρχεία

Η Έρικα Σκούρτη παρουσιάζει την έκθεση «Όλα τα πρόσωπά σου», έως τις 7 Μαϊου, στο Project Room 2, σε επιμέλεια Δάφνης Βιτάλη. Στο έντονα αυτοβιογραφικό της έργο χρησιμοποιεί το χιούμορ, την ειρωνεία, την παρωδία και την αυτοέκθεση, για να πραγματευτεί θέματα που αφορούν το συναίσθημα, την οικειότητα, την εργασία, την αμφιβολία και την αυτοβελτίωση, αλλά και το ρόλο του καλλιτέχνη σε σχέση με την τεχνολογία. Κάνοντας συστηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου της, η Σκούρτη επανεπεξεργάζεται τα προσωπικά της αρχεία και δημιουργεί κειμενικά έργα σε ύφασμα ή χαρτί, αλλά και περφόρμανς, βίντεο και κολάζ που τα διακρίνει η ωμή αισθητική. Οι θεατές γίνονται ηδονοβλεπτικά μάρτυρες της προσωπικής της ζωής και αναγνώστες φράσεων, λέξεων και εννοιών με ανοιχτό και πολλαπλό νόημα.

Χαραμάδες ελπίδας

Στον 4ο όροφο, έως τις 28 Μαϊου, φιλοξενείται η έκθεση του Μιχαήλ Καρίκη «Γιατί είμαστε μαζί», σε επιμέλεια Σταμάτη Σχιζάκη. Είναι η πρώτη διεξοδική παρουσίαση στην Ελλάδα του έργου του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα της διασποράς. Σε συνεργασία πάντα με ομάδες ανθρώπων, όπως μαθητές, εργαζόμενους, συνταξιούχους ή ακτιβιστές, και αντλώντας έμπνευση από την παγκόσμια βιομηχανική και πολιτική ιστορία, τη λογοτεχνία και τη μουσική πρωτοπορία, ο καλλιτέχνης ενορχηστρώνει και καταγράφει μουσικά συμβάντα που διανοίγουν χαραμάδες ελπίδας σε ένα μέλλον το οποίο προδιαγράφεται δυσοίωνο. Η έκθεση δομείται πάνω σε 6 κομβικές βιντεο-ηχητικές εγκαταστάσεις από την καλλιτεχνική πορεία του Μιχαήλ Καρίκη την τελευταία δεκαετία.

Αίσθηση κοινότητας

«Progress vs Regress» ονομάζεται η έκθεση του Melanie Bonajo, που παρουσιάζεται έως τις 28 Μαϊου στην αίθουσα προβολών, στο μεσοπάτωμα. Με τα βίντεο, τις περφόρμανς, τις φωτογραφίες και τις εγκαταστάσεις του, το Melanie Bonajo προτείνει εναλλακτικές, αντικαταναλωτικές μεθόδους για την επανασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, για τη διερεύνηση της σεξουαλικότητας, της οικειότητας, της τρυφερότητας και των συναισθημάτων. Τα πειραματικά ντοκιμαντέρ του παρουσιάζουν συχνά ομάδες στο περιθώριο της κοινωνίας και υπογραμμίζουν τη σημασία μιας ισχυρής αίσθησης της κοινότητας, της ισότητας και των πολιτικών του σώματος.

Πολιτικό σχόλιο

Η in situ ζωγραφική εγκατάσταση του Dan Perjovschi «The Long Wall Report» παρουσιάζεται έως τις 29 Οκτωβρίου, σε επιμέλεια Άννας Μυκονιάτη.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, ο Perjovschi έχει γίνει διεθνώς γνωστός για τα γελοιογραφικά σχέδιά του σε μουσεία, μπιενάλε, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και στον δημόσιο χώρο. Οι χαρακτηριστικές εικόνες του, φτιαγμένες με ανεξίτηλους μαύρους μαρκαδόρους και ποτισμένες με χιούμορ, εμπνέονται από την επικαιρότητα, την πολιτική, τα κοινωνικά ζητήματα και τις σύγχρονες παθογένειες. Για την πρώτη του ατομική μουσειακή έκθεση στην Ελλάδα, ο Perjovschi δημιουργεί μια καινούρια, μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία, σχεδόν 30 μέτρων, επάνω στον μεγαλύτερο τοίχο του φουαγιέ του ΕΜΣΤ.