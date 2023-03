O Άρης Παρασκευόπουλος, επικεφαλής του τμήματος κινητών συσκευών της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο μιλά για τις καινοτομίες της νέας σειράς smartphone, Samsung Galaxy S23

Η Samsung Electronics παρουσίασε τη νέα σειρά smartphones Galaxy S23, την τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της σειράς S, στις αρχές Φεβρουαρίου. Με αφορμή το νέο λανσάρισμα, ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, μιλά για την πιο καινοτόμο σειρά Galaxy S της Samsung μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα λανσάρατε τη νέα σειρά συσκευών – ναυαρχίδων της Samsung. Ποιες είναι, λοιπόν, οι καινοτομίες της νέας σειράς smartphones, Samsung Galaxy S23;

Η νέα σειρά Galaxy S23 έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά πως η καινοτομία και η πρόοδος αποτελούν συνώνυμο των δραστηριοτήτων της Samsung. Έτσι και αυτή τη φορά, η σειρά Galaxy S23, με το Galaxy S23 Ultra, το Galaxy S23+ και Galaxy S23, παρουσιάζει σημαντικές αναβαθμίσεις ως προς το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνει. Με τη νέα σειρά premium smartphones της, η Samsung ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη που θέλει να έχει στα χέρια του ένα smartphone προηγμένης τεχνολογίας, που τον βοηθά ολιστικά στην καθημερινότητά του, αναβαθμίζοντας την παραγωγικότητακαι την ψυχαγωγία του. Και οι τρεις συσκευές, ενσωματώνουν ένα προηγμένο σύστημα καμερών, ενώ οι βελτιωμένες δυνατότητες του Nightography επιτρέπουν στους χρήστες να αποτυπώνουν εκπληκτικό περιεχόμενο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μία ακόμη καινοτομία είναι ο νέος επεξεργαστή Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy, το πιο γρήγορο και ισχυρό chipset που ενσωματώθηκε ποτέ στο οικοσύστημα Galaxy και θα μεταμορφώσει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα smartphones μας, προσδίδοντας απαράμιλλη ταχύτητα, ισχυρή απόδοση και εκπληκτική εμπειρία mobile gaming.

Μιλώντας για mobilegaming, φαίνεται πως έχει κεντρικό ρόλο στο λανσάρισμα της σειράς Galaxy S23. Γιατί η Samsung εστιάζει σε αυτή την αγορά χρηστών και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νέων smartphones που θα εκτιμήσουν οι gamers;

Τα παιχνίδια για φορητές συσκευές είναι πλέον πιο δημοφιλή από ποτέ, επομένως η ομαλή, σταθερή, υψηλής ευκρίνειας εμπειρία παιχνιδιού είναι απαραίτητη για τα smartphones. Η απήχηση του mobile gaming αυξάνεται διαρκώς, και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, που δείχνουν να επιλέγουν όλο και περισσότερο το smartphone τους για gaming. Ωστόσο, μια απολαυστική εμπειρία mobile gaming προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνολογία, όπως οθόνες γρήγορης φόρτωσης, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γι’ αυτό το λόγο, η σειρά Galaxy S23 δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους χρήστες την πιο επική εμπειρία gaming, χωρίς διακοπές. Με μια οθόνη που υποστηρίζει εξαιρετικά ομαλό ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, σε συνδυασμό με τον ισχυρό επεξεργαστή Qualcomm's Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, όσοι αγαπούν να παίζουν παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων από το smartphone τους, θα μπορούν να απολαμβάνουν πιο ομαλά γραφικά, μεγαλύτερες ταχύτητες απόκρισης και μια απρόσκοπτη εμπειρία παιχνιδιού.

Εν μέσω μιας πιθανής παγκόσμιας ύφεσης, αναμένεται ύφεση στη ζήτηση των καταναλωτών για smartphones το 2023. Πόσες συσκευές της σειράς Galaxy S23 ευελπιστεί να πουλήσει η Samsung;

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναμένουμε ότι η κατηγορία premium smartphones θα επηρεαστεί λιγότερο συγκριτικά με την αγορά smartphones συνολικά. Σε περιόδους παγκόσμιας ύφεσης, οι καταναλωτές τείνουν να γίνονται πιο επιλεκτικοί στις αγοραστικές τους αποφάσεις και θα επενδύσουν στην ποιότητα και την αξία πάνω από όλα. Η ζήτηση για προϊόντα premium που διαρκούν περισσότερο αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι καταναλωτές προτιμούν να επενδύουν σε εταιρείες τις οποίες εμπιστεύονται για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία τους. Η σειρά Samsung Galaxy S23 αποτελεί την ιδανική συσκευή, που ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας/τιμής στις αγορές.

Είδαμε στην παρουσίαση πως η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες προς ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Στη Samsung πρεσβεύουμε πως η τεχνολογική καινοτομία είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Αξιοποιούμε την τεχνολογία με τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο, με το οικοσύστημα Galaxy να συμβάλλει στη προστασία του πλανήτη για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα, το τμήμα DX (Device eXperience) της Samsung προώθησε πρόσφατα την πλατφόρμα βιωσιμότητας, Everyday Sustainability, που δεσμεύεται σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών στόχων, όπως είναι η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Καθώς η Samsung συνεχίζει να υποστηρίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, το τμήμα MX Business θα επιτελέσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Την τελευταία δεκαετία, το τμήμα Samsung MX εργάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τον σχεδιασμό προϊόντων και να παρέχει λύσεις στους ανθρώπους, που τους βοηθούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και με μικρές κινήσεις. Οι αξίες αυτές, βρίσκονται στο επίκεντρο της δέσμευσης της Samsung και του τμήματος MX Business για τη βιωσιμότητα, το Galaxy for the Planet, η οποία περιγράφει τον οδικό μας χάρτη για την ανάληψη απτής δράσης για το κλίμα στους κύκλους ζωής των επιχειρήσεων και των προϊόντων μας. Αυτές οι αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής δέσμευσης βιωσιμότητας του MX Business, Galaxy for the Planet, η οποία περιγράφει τον οδικό μας χάρτη για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης για το κλίμα στους κύκλους ζωής των επιχειρήσεων και των προϊόντων μας.

Το θέμα του cybersecurity απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα και τους χρήστες. Σε μια εποχή που όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα από το smartphone μας, πώς η Samsung προστατεύει τους χρήστες της από τις ψηφιακές απειλές;

Στη Samsung η καινοτομία και η ασφάλεια πάνε μαζί. Η προστασία των χρηστών από ψηφιακές απειλές, είναι κομμάτι του DNA μας. Έχουμε επενδύσει χρόνο και know - how για την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασφαλείας Knox, έτσι ώστε οι συσκευές μας να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο χρήστη. Στη νέα σειρά Galaxy S23, κάθε smartphone συνοδεύεται από end-to-end προστασία Samsung Knox της Samsung, που προσφέρει, εκτός από ισχυρή προστασία, μια πλατφόρμα φιλική προς τον χρήστη με αποτέλεσμα, να μπορεί κανείς εύκολα να ελέγχει ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως, τα smartphones της Samsung προστατεύονται από μία έξτρα ασπίδα προστασίας, το Knox Vault, απομονώνοντας τις σημαντικές πληροφορίες από την υπόλοιπη συσκευή, για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επιπλέον, η Samsung Electronics ενημερώνεται διαρκώς για να προβλέπει πιθανές απειλές και να αναπτύσσει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως είναι το Samsung Message Guard. Ένα είδος κυβερνοεπίθεσης που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια την εμφάνισή του είναι το λεγόμενο «Zero-click exploits», που μπορεί να παραβιάσει τα δεδομένα του χρήστη απλώς με τη λήψη μίας εικόνας, η οποία φέρει κακόβουλο λογισμικό. Τα Samsung Galaxy smartphones, εκτός από το ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας Samsung Knox, προστατεύονται από επιθέσεις που μπορεί να έρθουν στη συσκευή με τη μορφή αρχείου βίντεο και ήχου. Το Samsung Message Guard, η νέα λύση ασφάλειας της Samsung, εξελίσσει τον τομέα κυβερνοασφάλειας που προσφέρει η εταιρεία μας ακόμη περισσότερο, προστατεύοντας προληπτικά τη συσκευή και περιορίζοντας την έκθεση σε αόρατες απειλές, που μπορεί να έρθουν στο συσκευή μας ως συνημμένη εικόνα. Προς το παρόν, το Samsung Message Guard λειτουργεί σε Samsung και Google Messages, ενώ στο μέλλον, μέσω αναβάθμισης λογισμικού, θα προστατεύει και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων.

Τι προτάσεις έχετε για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για mobiletransformation;

Η κληρονομιά τεχνολογικής καινοτομίας της Samsung μας καθιστά τον καλύτερο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που υποστηρίζει το mobile transformation. Εργαζόμαστε διαρκώς για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και συνεργαζόμαστε με κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου για να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις με ευελιξία και ταχύτητα. Η σειρά Galaxy S23 είναι ιδανική επιλογή για οργανισμούς και εταιρείες που αναζητούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Χάρη στην εκπληκτική επεξεργαστική ισχύ και συνδεσιμότητα που προσφέρει, η νέα σειρά Galaxy S23 μπορεί να βελτιώσει συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης και να προσφέρει ένα πιο ευέλικτο και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Ενσωματώνοντας αναβαθμισμένη ισχύ και ισχυρή απόδοσή, η σειρά Galaxy S23 διευκολύνει την κάθε εργατομέρα, κάνοντας ακόμη και τα πιο «βαριά» business apps να φαίνονται πιο εύκολα και «ελαφριά», χάρη στο πιο ισχυρό chipset που έχει υπάρξει ποτέ σε ένα smartphone Galaxy. Η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αυξάνεται χάρη σε προηγμένα εργαλεία όπως το S Pen, το Samsung Notes, το Google Meet και πολλά άλλα. Το Galaxy S23 είναι προσαρμοσμένο για να διευκολύνει την εργασία, προσφέροντας διευρυμένες δυνατότητες customization και ενισχυμένη ασφάλεια.

Γενικότερα όμως, το οικοσύστημα Galaxy πλαισιώνεται από μια σειρά συσκευών κινητής που αποτελούν τις ιδανικές λύσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σε έναν κόσμο που η ευελιξία αποτελεί βασική ανάγκη για την επιχείρηση, το τελευταίο premium foldable smartphone της Samsung, Galaxy Z Fold 4, παρέχει απεριόριστη λειτουργικότητα στο γραφείο αλλά και εκτός, αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας που… μπορεί να υποκαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και ένα laptop. Για τους λάτρεις των μεγαλύτερων οθονών, ωστόσο, η Samsung παρέχει την πιο προηγμένη επιλογή τεχνολογίας, που συνδυάζει τη φορητότητα και την ευελιξία, με τη σειρά Galaxy S tablet, που διατίθεται σε τρία διαφορετικά μοντέλα: το Tab S8 σε μέγεθος κατάλληλο για μεγαλύτερη ευκολία κατά την εργασία εν κινήσει, το Tab S8+ που ενσωματώνει μεγαλύτερη οθόνη και μπαταρία καθώς και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα Samsung Galaxy Tab S, Tab S8 Ultra.