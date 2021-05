Ο αρχηγός ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης στη σύνοδο των αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών

Ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, συμμετείχε στη σύνοδο των αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών (Chiefs οf European Navies - CHENS 2021), που διοργανώθηκε από τη Μάλτα και διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με βασικό θέμα «Οι Σύγχρονοι Νόμοι της Θάλασσας: Οι Διαρκώς Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι του Ναυτικού (Modern laws of the sea: Navy's ever-changing roles)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δε ημερήσια διάταξη περιελάμβανε και ενότητα με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον - Προκλήσεις στη θαλάσσια ασφάλεια, πόσο έτοιμοι είμαστε; (Shaping the future - challenges in maritime security how ready are we?)», για την οποία εισήγηση έγινε από την Ελλάδα.