Ο Βιμ Μέρτενς επιστρέφει

Ο Βέλγος αρχιτέκτονας του μινιμαλισμού, Βιμ Μέρτενς, επιστρέφει για μία ακόμα φορά στη χώρα μας, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Inescapable Tour», η οποία σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της μουσικής του καριέρας (1980-2020). Η παράσταση θα δοθεί για περιορισμένο αριθμό καθιστών θεατών.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Για να γιορτάσει την επέτειο αυτή, ο συνθέτης παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που καλύπτει ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία. Θα προσφέρει, λοιπόν, στους θαυμαστές του μια επιλογή γνωστών συνθέσεών του, και παράλληλα, θα τους συστήσει το νέο άλμπουμ του, «The Gaze of the West», το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2020.

Ο Μέρτενς άρχισε να δημιουργεί μουσική το 1980, αφού πρώτα εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Η πρώτη του κυκλοφορία, «For Amusement Only», είναι μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα «At Home-Not at Home» (1981), «Vergessen» (1982), το διάσημο «Struggle for Pleasure» (1983) και το άλμπουμ «Maximizing the Audience» το 1984. Πλέον, μετράει περισσότερες από 70 κυκλοφορίες.

Προπώληση, από την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ηλεκτρονικά στο www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876.