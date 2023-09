Ο δήμος Καισαριανής για τον καρκίνο του μαστού

Η παράταξη “ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ” με επικεφαλής τον Δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο συμμετέχει στον 15ο GREECE RACE FOR THE CURE που θα γίνει την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023.

Η παράταξη “ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ” με επικεφαλής τον Δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο συμμετέχει στον 15ο GREECE RACE FOR THE CURE που θα γίνει την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023. Μετά από επαφές που έγιναν με τους διοργανωτές ο δήμαρχος κατάφερε να υλοποιήσει ένα mini RACE FOR THE CURE στην Καισαριανή, επιδιώκοντας τη μέγιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης στον αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό από τους η διοργανωτές του RACE FOR THE CURE. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Παναγιώτη Μακρή με πρόγραμμα χορού-tumbao. Αυτή την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 10:00 στα “ΞΥΛΙΝΑ” της Καισαριανής, για να ξεκινήσει ο αγώνας προς την πρόληψη!