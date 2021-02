Ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος στον δρόμο για τα Oscars με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση

Το ντοκιμαντέρ Draw with Me καταγράφει την ιστορία του τρανς έφηβου καλλιτέχνη Brendon Scholl, ανιψιού της Jennifer Lopez. Λίγες ημέρες πριν το ταξίδι του για τη shortlist των φετινών βραβείων Όσκαρ στην κατηγορία Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ, κάνει μια στάση στο BAM, την εμβληματική Μουσική Ακαδημία του Μπρούκλιν.

«Το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο.» - Oprah Magazine «Μια σημαντική και επίκαιρη ταινία.» - Harper’s Bazaar «Μια απίστευτα γενναία ιστορία.» - Good Morning America

«Ο Μπρέντον θα φωτίσει τον δρόμο για τόσα παιδιά.» - New York Post

Το Ίδρυμα Ωνάση και η Ithaka Films με υπερηφάνεια ανακοινώνουν το ταξίδι του Draw with Me, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου, στον δρόμο προς τις υποψηφιότητες για την 93η απονομή βραβείων Όσκαρ τον Απρίλιο του 2021, στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Το ντοκιμαντέρ, απόσπασμα του οποίου είδαμε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο της καμπάνιας Athens Home for All τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει ως θέμα το ταξίδι ενός νεαρού τρανς ατόμου, του Brendon Scholl, που χρησιμοποιεί την τέχνη του ως μια σημαντική διέξοδο από τις προκλήσεις της ζωής, μαζί με την οικογένειά του. Η ταινία, που περιλαμβάνει μια ειδική εισαγωγή από τη θεία του, Jennifer Lopez, καθώς και δηλώσεις του νέου Αμερικανού προέδρου Joe Biden, παίζεται on demand στην Αμερική στην ArenaScreen μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, ενώ συνεχίζεται να παρουσιάζεται online σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, αλλά και σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Αναμένοντας την ανακοίνωση της shortlist της Ακαδημίας Κινηματογράφου, το ντοκιμαντέρ διατίθεται για περιορισμένο χρόνο online τόσο για τους Φίλους της Στέγης στην Αθήνα όσο και για τα μέλη του εμβληματικού BAM της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Η υποστήριξη της ταινίας από κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως το BAM στη Νέα Υόρκη, που αναδεικνύουν τις νέες τάσεις και δημιουργούν συζητήσεις για καίρια θέματα, δείχνει πόσο σημαντική θεωρείται μια ταινία που μιλάει για την αξία του να βρίσκει κανείς τον δικό του δρόμο στη ζωή.

Το Draw with Me είναι η ιστορία του ταλαντούχου έφηβου καλλιτέχνη Brendon Scholl, που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς με δυσφορία φύλου, του οποίου η τέχνη υπήρξε μια ζωτική διέξοδος για αυτοέκφραση. Από τη δημόσια εκδήλωσή του και την επακόλουθη απόπειρα αυτοκτονίας του έως την ανάδειξή του σε συνήγορο, αυτό το συναισθηματικό πορτρέτο του Μπρέντον και των δοκιμασιών της υποστηρικτικής οικογένειάς του βουτάει βαθιά στα όσα υπέστησαν και ξεπέρασαν στη διάρκεια του συγκινητικού ταξιδιού αποδοχής.

«Μιλάει για την ταυτότητά σου ως ατόμου – η σεξουαλική κατεύθυνση αφορά το με ποιον/ποια πλαγιάζεις μαζί στο κρεβάτι και η ταυτότητά σου είναι ως ποιος πλαγιάζεις» εξομολογείται η Leslie Ann Lopez, η μητέρα του Μπρέντον.

Το Draw with Me δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Trevor Project (την κορυφαία γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών για νεαρά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ) και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Η ταινία είχε φοβερό αντίκτυπο στο κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς παρουσιάστηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Tribeca με την υποστήριξη της GLAAD (αμερικανική ΜΚΟ για την προάσπιση της εικόνας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στα ΜΜΕ), υπήρξε το θέμα του πρώτου στην ιστορία πάνελ στον ΟΗΕ για την Υγεία των Διεμφυλικών Ατόμων, ενώ προβλήθηκε σε πάρα πολλά γυμνάσια, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η Παγκόσμια Ημέρα Coming Out, στις 11 Οκτωβρίου 2020, αποτέλεσε ένα ορόσημο για την ταινία, όταν ο νεοεκλεγείς πια Πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, υποστήριξε το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα σε μια εκδήλωση βραβείων, στην οποία προβλήθηκε το Draw with Me και τιμήθηκε ο Μπρέντον με το Βραβείο Ορατότητας Revry το οποίο απένειμε η Jennifer Lopez.

«Η ταινία είναι σημαντική και επίκαιρη για την ιστορία και το μήνυμά της, και μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο» λέει η Jennifer Lopez στην ταινία. «Είναι μια ιστορία που την έχω στην καρδιά μου, γιατί αφορά μια οικογενειακή υπόθεση. Μιλάει για την αποδοχή της αλλαγής και των προκλήσεων με αγάπη και για το ότι όταν το κάνουμε με επίγνωση, τα πάντα είναι εφικτά.»

«Παρότι ήξερα ότι η αφήγηση αυτής της ιστορίας συνεπαγόταν μεγάλη ευθύνη, ένιωσα έτοιμος και η οικογένεια με έκανε πραγματικά να αισθανθώ ασφαλής και άνετος να το κάνω» εξομολογείται ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κωνσταντίνος Βενετόπουλος. «Ολόκληρη η οικογένεια συμμετείχε ολόψυχα υποστηρίζοντας τον Μπρέντον και την ταινία. Αυτό που πιστεύω πραγματικά ότι με τράβηξε στην ταινία, πάντως, είναι η αυτοπεποίθηση του Μπρέντον, που γνώριζε ποιος είναι σε μια τόσο νεαρή ηλικία και ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως εργαλείο βοήθειας για άλλα νεαρά άτομα που πάσχιζαν με την ταυτότητά τους και με τη δημόσια εκδήλωσή τους. Σκέφτηκα πως “μακάρι να είχα κάποιο άτομο όπως ο Μπρέντον να μιλούσα, όταν πάλευα ως παιδί να βγω και να πω ανοιχτά το ποιος είμαι ”.»

Ο Μπρέντον έχει διευρύνει την καλλιτεχνική του έκφραση πέρα από τα σχέδια και τη ζωγραφική και είναι πλέον δευτεροετής στο κολέγιο σπουδάζοντας υποκριτική. Συνήγορος της αποδοχής, ο Μπρέντον έχει ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα για όλους και όλες που μπορεί να έχουν συγγενείς, φίλους/φίλες ή συνάδελφους που να είναι διεμφυλικοί/-ές: «Πιστέψτε μας όταν λέμε ποιοι/ποιες είμαστε.»

Το Ίδρυμα Ωνάση έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον του κινηματογράφου και επιθυμεί να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από την παραγωγή ταινιών και τη δημιουργική συνεργασία με τους Έλληνες κινηματογραφιστές, επενδύει διαχρονικά στα νέα ταλέντα και τις δυνατές ιστορίες. Η ταινία του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου, πέρα από το κινηματογραφικό της ενδιαφέρον, εμπίπτει και σε άλλον έναν τομέα δράσης που απασχολεί έντονα τo Ίδρυμα Ωνάση: τα αυτονόητα δικαιώματα της LGBTQIA+ κοινότητας. Η Στέγη παρουσιάζει κάθε χρόνο παραστάσεις και καλλιτεχνικές εμπειρίες που αμφισβητούν στερεότυπα και αναζητούν νέα όρια, ενώ πρόσφατα δημιούργησε την καμπάνια Athens Home for All. Για το Ίδρυμα Ωνάση, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τέχνες, είναι και το σημείο όπου συναντιούνται η πολιτική διεκδίκηση και η ελευθερία έκφρασης.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βενετόπουλος

Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, Marco Maranghello

Πρωταγωνιστεί: Brendon Scholl

Συμμετέχουν: Jennifer Lopez, Leslie Ann Lopez, Lynda Lopez, Rob Scholl, Stephen Scholl

Executive Producers: Bill Kapfer, Oscar Caballero, Eric Scott Baker, Έμμα Δοξιάδη, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Sherif Mokbel

Μοντάζ: Jon Nazareth

Key Art/ Cinemagraph: Ylva Erevall

Ηχοληψία: Robert Albrecht

Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Nick Snow

Σχεδιασμός Κοστουμιών: O’Neal Wyche

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Nicole WinklerΒοηθό

ς Παραγωγής: Adit Singh

Κομμώσεις & Μακιγιάζ: Oscar Caballero, Marco Maranghello, Giannina Gutierrez, Deepti Sadhwani

Σχεδιασμός Γραμματοσειρών: Thoma Kikis, Magda Hindia

Σχεδιασμός Αφίσας: Krista Vossen

Μουσική: Crosby Morgan, Kaleena Zanders, Dafni Schina

Ευχαριστίες: Amit Paley, Andrew Geller, Mark Mendelson, Kenneth Koen, Susan Stryker, Jennifer Carrell, Andrew Tobias, Bronson Van Wyck, Jennifer Lopez

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση

Το θέμα της ταινίας: Brendon Scholl

Ο Brendon Scholl είναι εικαστικός καλλιτέχνης και δευτεροετής στο κολέγιο, με κύριο αντικείμενο σπουδών τη δραματική τέχνη. Η τέχνη του υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του από την παιδική ηλικία, όπως μαρτυρούν οι συνθέσεις με μαρκαδόρους που καλύπτουν τα θερμαντικά σώματα στο δωμάτιό του, τις οποίες ακολούθησαν τοιχογραφίες σε όλους τους τοίχους. Ολόκληρο το δωμάτιό του είναι μια έκφραση της τέχνης του, μια γκαλερί 360 μοιρών του εσωτερικού του κόσμου. Καθώς εξακολουθεί να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, μεταφέρει συγχρόνως αυτό το πάθος στον ακτιβισμό του. Ήταν μεταξύ των ηγετών της GSA (Gay-Straight Alliance) στο γυμνάσιό του και διαδήλωσε περήφανα την περασμένη άνοιξη στις πορείες διαμαρτυρίας του Black Lives Matter. Τιμήθηκε από το Trevor Project, την κορυφαία γραμμή αποτροπής αυτοκτονιών της ΛΟΑΤΚΙ+ νεολαίας, στη διάρκεια του ετήσιου εράνου του, το 2018. Λίγο αργότερα, έγραψε ιστορία όταν ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του προβλήθηκε στον ΟΗΕ, σε μια ειδική επέτειο που τίμησε τα 50 χρόνια από τις ταραχές στο Stonewall. Ήταν επικεφαλής στο πρώτο πάνελ στην ιστορία του ΟΗΕ για ζητήματα Υγείας Διεμφυλικών Ατόμων, εκπροσωπώντας τη φωνή των νέων. Ελπίζει να συνεχίσει τον ακτιβισμό και την τέχνη του σε όλη τη ζωή του και να δει τις αλλαγές που απαιτούνται σε αυτή τη χώρα να ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις προς ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς, θέτοντας ένα οικουμενικό παράδειγμα για ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, χωρίς εξαιρέσεις.

Κωνσταντίνος Βενετόπουλος

Γεννημένος στην Αθήνα το 1980 –τρίτη γενιά μιας ναυτιλιακής οικογένειας–, ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ από την CASS Business School του Λονδίνου, αγκαλιάζοντας την οικογενειακή ιστορία στα κρουαζιερόπλοια και διατηρώντας παράλληλα το πάθος του για την ποίηση, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Έχει εκδώσει δύο μυθιστορήματα, ενώ οι ταινίες του έχουν κάνει πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival, μεταξύ άλλων. Η πιο πρόσφατη ταινία του, Draw with Me, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Trevor Project –την κορυφαία γραμμή αποτροπής αυτοκτονιών για νεαρά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας–, έγραψε ιστορία με την προβολή της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε μια τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τις ταραχές του Stonewall, ενώ έχει παρουσιαστεί σε σχολεία ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης, και έχει χρησιμοποιηθεί ως υλικό ανάδειξης της διαφορετικότητας από οργανισμούς όπως η Esteι Lauder και η JP Morgan. Έχει σκηνοθετήσει την πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theater, Luciana Paris, και τους ηθοποιούς Bill Skarsgεrd, Emma Hepburn Ferrer και Ian Alexander, μεταξύ άλλων. Είναι ο ιδρυτής του Kuntaur Film Festival, ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ για παιδιά στο ομώνυμο χωριό της Δυτικής Αφρικής, το οποίο δεν έχει πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, όπου μοιράζεται την κινηματογραφική εμπειρία με την τοπική νεολαία χρησιμοποιώντας φορητές γεννήτριες, ενώ είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του The Lamin Koto Super-School Prototype, για το οποίο το 2020 υπήρξε χρονιά-σταθμός, καθώς πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση μιας φωτογραφικής ανάρτησης τεράστιας κλίμακας σε συνεργασία με την κοινωνική πλατφόρμα INSIDE OUT του Γάλλου καλλιτέχνη JR. Ο Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε πρόσωπο της Ελλάδας από τον JR σε μια εκπαιδευτική έκδοση της Phaidon το 2020 και είναι τακτικός ομιλητής σε ομιλίες TEDx. Ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος είναι συγγραφέας, κινηματογραφιστής και υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων από το 2010, ενώ ανάμεσα στα μελλοντικά του σχέδια περιλαμβάνεται η μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο και στον κινηματογράφο. Αυτή την περίοδο εργάζεται, μεταξύ άλλων πρότζεκτ, για μια ταινία που θα καταγράψει το πρώτο στον κόσμο εγχείρημα ατόμου με αναπηρία στο διάστημα.

