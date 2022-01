«Ο μπαμπάς έφερε τα Rafale» - Συγκίνησαν τα παιδιά πιλότων στην Τανάγρα - Βίντεο

Στις αναρτήσεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι, Κώστας Σαρικάς και Λιάνα Σπυροπούλου ακούγονται τα παιδιά που βρίσκονται στην Τανάγρα να λένε ενθουσιασμένα: «Ο μπαμπάς μου έφερε τα Rafale».

Μάλιστα, η μικρή κόρη ενός πιλότου όταν είδε τα Rafale να προσεγγίζουν τη βάση της Τανάγρας φώναξε: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί!».

“My daddy is there” she screamed when the fighter gets approached Tanagra Airport #Greece

She waited more than one hour to give him the flowers.

The families of these pilots are above any political dispute over the 6 #Rafalepic.twitter.com/nIGkWUMMYi