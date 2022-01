Ο Νορβηγός πρέσβης πήρε φτυάρι και καθάρισε τα χιόνια έξω από το σπίτι του

Στη λεζάντα της φωτογραφίας γράφει «τελείωσα με τις μικροδουλειές!» ενώ σε άλλο σημείο στα σχόλια αναφέρει ότι δάνεισε το φτυάρι στο γείτονά του. «Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν την ίδια κοινωνική υπευθυνότητα», γράφει κάποιος στα σχόλια και ο πρέσβης συμφωνεί. «Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε ένα μάθημα», γράφει κάποιος άλλος.

My street in Athens today ???? (This is normally not a dead end) pic.twitter.com/JKyG5MO4ek